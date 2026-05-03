Про це повідомляє Суспільне.
Що відомо про атаку на Дніпро?
Повітряну тривогу у Дніпрі оголосили о 14:57: буквально за декілька хвилин після цього Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ракети на місто.
Швидкісна ціль на Дніпропетровщині, курс західний,
– йдеться в повідомленні.
Жителів міста закликали терміново пройти в укриття.
Вже о 15:00 в Дніпрі прогриміли вибухи.
О 15:06 та 15:11 в місті чули повторні вибухи.
Згодом начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що ворог завдав удару по житловому кварталу Дніпра, пошкоджений гуртожиток.
Зазначається, що люди під час атаки перебували в підвалі – зараз рятувальники їх евакуюють.
Внаслідок удару по Дніпру є пошкодження / Фото: Дніпропетровська ОВА
Нагадаємо, російські війська продовжують бити по Дніпропетровщині з самого ранку. Зокрема, ворог завдав удару біля АЗС у Криничанській громаді: там пошкоджень зазнав автобус, який перевозив близько 40 дітей.
На жаль, поранень зазнав 10-річний хлопчик. Його одразу госпіталізували у стані середньої тяжкості. У лікарні також перебувають п'ять дорослих.
Ворог продовжує бити по Україні: останні новини
Вночі 3 травня знову атакувала Одеську область. Під ударом опинилася цивільна та портова інфраструктура, зафіксовано влучання ворожих безпілотників у три житлових будинки, ще два пошкоджено. На жаль, внаслідок атаки двоє людей загинуло, ще п'ятеро – постраждало.
Також вибухи лунали в Миколаєві – по місту вдарили балістикою. Спочатку було відомо про двох постраждалих, однак згодом кількість госпіталізованих зросла до п'яти.
Наразі усім надається потрібна медична допомога, також зафіксовано пошкодження приватних будинків.