Об этом сообщает Суспильне.

Что известно об атаке на Днепр?

Воздушную тревогу в Днепре объявили в 14:57: буквально через несколько минут после этого Воздушные силы ВСУ сообщили о движении ракеты на город.

Скоростная цель на Днепропетровщине, курс западный,

– говорится в сообщении.

Жителей города призвали срочно пройти в укрытие.

Уже в 15:00 в Днепре прогремели взрывы.

В 15:06 и 15:11 в городе слышали повторные взрывы.

Впоследствии начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что враг нанес удар по жилому кварталу Днепра, повреждено общежитие.

Отмечается, что люди во время атаки находились в подвале – спасатели их сейчас эвакуируют.

В результате удара по Днепру есть повреждения / Фото: Днепропетровская ОВА

Напомним, российские войска продолжают бить по Днепропетровщине с самого утра. В частности, враг нанес удар возле АЗС в Криничанской громаде: там повреждения получил автобус, который перевозил около 40 детей.

К сожалению, ранения получил 10-летний мальчик. Его сразу госпитализировали в состоянии средней тяжести. В больнице также находятся пять взрослых.

