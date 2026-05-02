24 Канал собирает данные о движении вражеских целей, опираясь на официальные данные Воздушных сил и данные мониторинговых сообществ. Будьте в укрытии, если в вашем регионе тревога!

Куда движутся дроны вечером 2 мая и ночью 3 мая?

Вечером 2 мая Воздушные силы заявили: сбили большинство запущенных дронов в течение дня. Но атака продолжилась и продолжается в ночь на 3 мая.

23:11, 2 мая

Взрывы в Киеве. Работают силы ПВО,
– Виталий Кличко.

22:52, 2 мая

Взрывы в Киеве, – СМИ.

22:43, 2 мая

  • БпЛА в районе Броваров и Вишенок, курс западный;
  • Остальные группы вражеских БпЛА на Киевщине движутся в направлении Киева с востока и юга.
22:37, 2 мая

Удары по Сумщине

В результате удара по гражданской инфраструктуре в Кролевецкой общине есть 6 раненых.

Также россияне атаковали беспилотником гражданский автомобиль в Путивльской общине – предварительно, пострадал ребенок.

22:20, 2 мая

Вражеские БпЛА на востоке и юге Киева.

21:49, 2 мая

Группы вражеских БпЛА с Сумщины в западном направлении через Черниговскую и Полтавскую области в направлении Киевщины.

21:18, 2 мая

БпЛА в районе Борисполя в направлении Киева, – ВС.