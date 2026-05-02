24 Канал собирает данные о движении вражеских целей, опираясь на официальные данные Воздушных сил и данные мониторинговых сообществ. Будьте в укрытии, если в вашем регионе тревога!
Куда движутся дроны вечером 2 мая и ночью 3 мая?
Вечером 2 мая Воздушные силы заявили: сбили большинство запущенных дронов в течение дня. Но атака продолжилась и продолжается в ночь на 3 мая.
Взрывы в Киеве. Работают силы ПВО, Взрывы в Киеве, – СМИ. В результате удара по гражданской инфраструктуре в Кролевецкой общине есть 6 раненых. Также россияне атаковали беспилотником гражданский автомобиль в Путивльской общине – предварительно, пострадал ребенок. Вражеские БпЛА на востоке и юге Киева. Группы вражеских БпЛА с Сумщины в западном направлении через Черниговскую и Полтавскую области в направлении Киевщины. БпЛА в районе Борисполя в направлении Киева, – ВС.
– Виталий Кличко.
Удары по Сумщине
