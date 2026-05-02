24 Канал збирає дані про рух ворожих цілей, спираючись на офіційні дані Повітряних сил і дані моніторингових спільнот. Будьте в укритті, якщо у вашому регіоні тривога!

Дивіться також Невідомі об'єкти з Білорусі перетнули кордон України, – монітори

Куди рухаються дрони увечері 2 травня та вночі 3 травня?

Увечері 2 травня Повітряні сили заявили: збили більшість запущених дронів протягом дня. Та атака продовжилася і триває в ніч проти 3 травня.

Де зараз тривога в Україні: дивіться онлайн-карту тривог

Зверніть увагу! Карта інтерактивна, дані на ній оновлюються автоматично.

23:11, 2 травня

Вибухи в Києві. Працюють сили ППО,
– Віталій Кличко.

22:52, 2 травня

Вибухи в Києві, – ЗМІ.

22:43, 2 травня

  • БпЛА в районі Броварів та Вишеньок, курс західний;
  • Решта груп ворожих БпЛА на Київщині рухаються у напрямку Києва зі сходу та півдня.
22:37, 2 травня

Удари по Сумщині

Внаслідок удару по цивільній інфраструктурі у Кролевецькій громаді є 6 поранених.

Також росіяни атакували безпілотником цивільний автомобіль у Путивльській громаді – попередньо, постраждала дитина.

22:20, 2 травня

Ворожі БпЛА на сході та півдні Києва.

21:49, 2 травня

Групи ворожих БпЛА з Сумщини у західному напрямку через Чернігівщину та Полтавщину у напрямку Київщини.

21:18, 2 травня

БпЛА в районі Борисполя у напрямку Києва, – ПС.