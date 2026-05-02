Про це повідомляє угруповання військ "Курськ" у фейсбуці.

Яка ситуація в Миропіллі?

Угруповання військ "Курськ" спростувало заяви Міністерства оборони Росії про нібито захоплення села Миропілля Сумської області, розташованого в орієнтовно 5-кілометровій зоні від державного кордону з Росією.

Офіційно заявляємо, що це відверта брехня. Угруповання військ "Курськ" повідомляє: наші підрозділи контролюють район, жодного просування ворога немає, як і жодних штурмових дій в тому районі впродовж останніх кількох днів,

– ідеться у повідомленні.

Військові назвали подібні заяви окупантів частиною інформаційної кампанії напередодні 9 травня, тобто дати, яка має символічне значення для російської воєнної пропаганди. Тож Москва звітує про "захоплення".

"Населені пункти "захоплюються" хоча б в інформаційних повідомленнях. Підозрюємо, що такими темпами до 9 травня російське Міноборони прозвітує про захоплення всієї Сумської області", – написали в угрупованні.

Також військові наголосили, що продовжують виконувати свої завдання та інформувати про реальну ситуацію. Водночас там закликають громадян зберігати спокій і довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Крім вищезгаданого, окремо зауважимо, що відстань від Миропілля до Сум становить орієнтовно 40 – 43 кілометрів. Через близьке розташування до кордону село перебуває під регулярними обстрілами з боку окупантів.

До речі. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко розповідав 24 Каналу, що на півночі наразі триває облаштування оборонної лінії, яка простягається до Сумської області від Київської.

Що відбувається на фронті?

Раніше військові повідомляли про посилення наступальних дій окупантів у районі Покровська, розташованого у Донецькій області. Бійці пояснили, що надалі росіяни планують наступати у напрямку селища Шевченко.

Водночас противник намагається закріпитися на околицях Костянтинівки. Утім, українські військові перешкоджають намірами російської армії. Головком Сирський повідомляв про режим контрдиверсійних дій у місті.

За даними Генштабу, станом на 16:00 кількість боєзіткнень на фронті становить 51. На Покровському і Костянтинівському напрямку зафіксували 18 і 9 атак відповідно, це найбільша кількість наступальних дій за цю добу.