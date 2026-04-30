Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко розповів 24 Каналу, що Україна споруджує фортифікаційні споруди з початку повномасштабної війни. Дуже важливо, щоб про це взагалі детально не говорили в публічному просторі. Це абсолютно військові завдання.

Чи є загроза для Києва?

За словами Коваленка, військові говорили винятково про будівництво оборонних споруд. Однак вже серед цивільних лунали тривожні настрої про можливий наступ на Київ чи інші речі. Про це взагалі не йдеться.

Українські кордони надійно захищені з різних напрямків. Ворог зміг влізти на деякі ділянки, але просуватися йому не вдається. Зокрема це стосується тієї ж Сумської області. А кордон надійно захищений.

Звісно, один з намірів ворога зараз – шукати слабкі місця в оборони та тиснути на різних ділянках, аби Сили оборони відтягували резерви з інших напрямків. Це траплялося і раніше.

Загалом наступ на Київ зараз – нереальний. У ворога немає достатніх сил та ресурсів. А наявність лінії оборони – це завжди дуже добре. Та й те, що стосується Києва, Чернігова, Сум та усієї території України. Ворог теоретично може будь-де спробувати тиснути колись. І наявність там лінії оборони – це вже добре,

– зазначив Коваленко.

Що говорили військові про лінію оборони?

Начальник інженерних військ Командування сил підтримки ЗСУ, бригадний генерал Василь Сиротенко повідомив, що Україна будує суцільну лінію оборони від Київського водосховища до Сум. Там посилено працюють, аби якнайшвидше її добудувати.

Багаторівневий захист, як наголосив військовий, потрібен, щоб не допустити раптових атак з боку ворога. Різні укріплені явно завадять росіянам створити "буферну зону", про яку вони говорили.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Росія хоче створити так звану "буферну зону" уздовж всього кордону з Україною. Там навіть йшлося про Вінницьку область поблизу кордону з невизнаним Придністров'ям.