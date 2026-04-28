Заява ватажка так званої "ДНР" Дениса Пушиліна щодо можливого створення "буферної зони" на території Дніпропетровської області суперечить попереднім запевненням Кремля про те, що єдиним не розв'язаним питанням у мирних переговорах залишається Донеччина. Про це йдеться в новому аналітичному звіті ISW.

Дивіться також Росія без успіхів тисне на фронті, поки ЗСУ контратакують: огляд фронту та карти ISW

Що відомо про плани росіян?

Аналітики звернули увагу на заяву Пушиліна в інтерв'ю російському агентству ТАСС, де він обґрунтовував необхідність розширення "буферної зони" потребою забезпечення "безпеки" для Великоновосілківського району та подальшого "звільнення" Запорізької області.

В ISW наголошують, що подібні заяви вкотре підтверджують – Москва не обмежується лише Донеччиною у своїх територіальних планах. Аналітики підкреслюють, що це суперечить спробам Кремля представити переговорний процес так, ніби питання передачі неокупованої частини Донецької області є єдиною перешкодою для миру.

Ще раніше, аналізуючи заяви глави МЗС Росії Сергія Лаврова, аналітики ISW дійшли висновку, що Росія прагне включити до своїх вимог не лише вже окуповані території, а й повністю Харківську, Дніпропетровську, Миколаївську та Одеську області.

Важливо! Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк розповів 24 Каналу, що росіяни готуються до активної фази атак на фронті, переміщуючи піхоту ближче до крайніх позицій, з можливими спробами обходу українських військ з флангів. Проте, українські війська використовують аеророзвідку та дрони для упередження штурмових дій росіян, знищуючи їх сили на передньому краю фронту і в тилу.

Як Кремль шантажує Україну питанням Донбасу?

Ще наприкінці березня президент України Володимир Зеленський заявляв про сигнали, які, за його словами, Росія передає через американських посередників. Він зазначав, що Москва нібито встановила для Києва дедлайн: якщо українські війська не вийдуть із Донбасу протягом двох місяців, умови потенційного припинення вогню можуть бути змінені та стануть значно жорсткішими.

У Кремлі тоді ці твердження заперечили, заявивши, що жодних дедлайнів не висували. Водночас там підкреслили, що Україна "вже сьогодні" має вивести свої сили з Донецької області "для власного блага". Російська сторона також продовжує висувати ультимативні заяви, погрожуючи, що у разі відмови Україна втратить Донбас силовим шляхом, а бойові дії можуть поширитися далі.

Паралельно російська влада наполягає на своїй версії розвитку подій на фронті, стверджуючи, що ситуація нібито складається на її користь. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що затягування рішень щодо Донбасу лише погіршить переговорні позиції Києва в майбутньому, фактично закликавши Україну якнайшвидше визначитися зі своєю позицією.