Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, пише ТАСС.
Що сказав Пєсков про Донбас?
За словами Пєскова, виведення ЗСУ з території Донбасу нібито могло б стати "першим кроком" до врегулювання війни. Речник Кремля при цьому зазначив, що Росія продовжить військові дії до "досягнення всіх своїх цілей".
Для зупинки гарячої фази "СВО" Україна має вивести війська з Донбасу, але жодних дедлайнів Росія не ставила,
– заявив речник російського диктатора.
Він також додав, що затягування відступу Києва лише ускладнює переговорний процес. Тому Україні слід виводити війська з Донбасу "вже сьогодні, а краще вчора".
Які раніше заяви про мир озвучувала Росія?
Останні заяви Кремля щодо "двох місяців" для України щодо виходу з Донбасу були зроблені прессекретарем Дмитром Пєсковим. За словами Пєскова, якщо Київ не погодиться на мир "вчасно", умови угоди нібито будуть гіршими. Росія продовжує вести війну до досягнення своїх цілей.
Російський пропагандист Павло Зарубін опублікував коментар помічника президента Росії Юрія Ушакова щодо України. Ушаков назвав пропозиції США щодо Києва "цікавими", проте зазначив, що вони поки не реалізуються. Він також заявив, що Росія закликає Вашингтон вплинути на Україну, адже США "цілком здатні це зробити" і що це "саме те, що зараз потрібно".