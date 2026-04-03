Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
Что сказал Песков о Донбассе?
По словам Пескова, вывод ВСУ с территории Донбасса якобы мог бы стать "первым шагом" к урегулированию войны. Представитель Кремля при этом отметил, что Россия продолжит военные действия до "достижения всех своих целей".
Для остановки горячей фазы СВО Украина должна вывести войска с Донбасса, но никаких дедлайнов Россия не ставила,
– заявил представитель российского диктатора.
Он также добавил, что затягивание отступления Киева лишь усложняет переговорный процесс. Поэтому Украине следует выводить войска с Донбасса "уже сегодня, а лучше вчера".
Какие ранее заявления о мире озвучивала Россия?
Последние заявления Кремля относительно "двух месяцев" для Украины по выходу с Донбасса были сделаны пресс-секретарем Дмитрием Песковым. По словам Пескова, если Киев не согласится на мир "вовремя", условия соглашения якобы будут хуже. Россия продолжает вести войну до достижения своих целей.
Российский пропагандист Павел Зарубин опубликовал комментарий помощника президента России Юрия Ушакова по Украине. Ушаков назвал предложения США по Киеву "интересными", однако отметил, что они пока не реализуются. Он также заявил, что Россия призывает Вашингтон повлиять на Украину, ведь США "вполне способны это сделать" и что это "именно то, что сейчас нужно".