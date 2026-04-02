Но за ними стоит гораздо больше – российская истощенность, проблемы, как на фронте, так и внутри страны. Политические и военные эксперты эксклюзивно для 24 Канала объяснили, какие серьезные сигналы выдал кремлевский ультиматум по Донбассу.

Почему Кремль заговорил о двух месяцах?

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко считает, что последние заявления Кремля о "двух месяцах" для Украины по выходу из Донецкой области являются скорее элементом давления, чем реалистичным условием для мира.

То, что подобные месседжи озвучивает не лично Владимир Путин, а пресс-секретарь Дмитрий Песков, может свидетельствовать о внутренних дискуссиях в российском руководстве относительно дальнейшей стратегии войны. От того, какая линия победит в окружении Путина, будет зависеть развитие событий.

Обратите внимание! Во время выступления Песков заявил: если Украина не согласится на мир "вовремя", то впоследствии якобы вынуждена будет делать это на худших условиях. Также он сказал, что ситуация на фронте развивается не "в пользу Киева и Украина заинтересована в любом перемирии".

Мусиенко уверен: если Кремль выберет сценарий затяжной войны на истощение, Россия продолжит наступательные действия и усилит мобилизацию.

Среди ключевых факторов, которые будут влиять на ситуацию, военный назвал также внешние обстоятельства. В частности, развитие событий вокруг Ирана. При определенных условиях, например в случае жесткого контроля США над иранским нефтяным экспортом, цены на нефть могут резко упасть, что сузит финансовые возможности России для ведения войны.

Украина уже ограничивает эти возможности, нанося удары по российской портовой инфраструктуре, в частности в Усть-Луге и Приморске, через которые осуществляется экспорт нефти.

Не имеет значения, какие условия Россия будет выдвигать. Россия думает, что она победит. Вот почему ее представители делают заявления, выдвигают ультиматумы, потому что считают, что преимущество на их стороне, а Украина спускает их на землю, показывая, что Россия пропускает удары по себе, несет большие потери на фронте,

– озвучил Мусиенко.

Сейчас Кремль не имеет оснований диктовать условия Украине. Несмотря на ослабление, Россия пытается сохранять видимость силы и контроля над повесткой дня.

Зато Украина демонстрирует конструктивный подход: она показывает способность влиять на российскую экономику и одновременно заявляет о готовности к прекращению ударов в случае взаимного перемирия.

Почему это информационно-психологическая операция?

Журналист Роман Цимбалюк обратил внимание: за более чем четыре года большой войны россияне так и не выполнили даже поставленную задачу – полностью захватить Донбасс. Успехи – минимальные, а шума – как всегда, на полмира. Вот и компенсируют реальность громкими заявлениями.

Все это звучит как: "Мы не смогли захватить 4 области Украины, поэтому захватим 6". Об этом говорит и Мединский, и другие российские нацисты. Все эти заявления четко укладываются в их ИПСО,

– сказал журналист.

Все это – типичная информационно-психологическая операция: создать иллюзию силы там, где ее не хватает.

На этом фоне появляются и разговоры о внешнем факторе. Мол, США могли бы быть заинтересованы в быстрых "результатах" накануне избирательного цикла.

Но даже если такие сигналы и звучали, реальность упирается в одно: Россия физически не способна реализовать свои же ультиматумы. Поэтому все эти "два месяца" – не о дедлайнах, а об очередной попытке надавить информационно. Потому что когда не получается наступать – начинают больше говорить.

Интересно, что в Институте изучения войны отмечают, что заявления России о "двух месяцах" являются попыткой создать ложное ощущение срочности и заставить Украину уступить неоккупированную часть Донецкой области. Речь идет о территории, которые российские войска не смогли захватить на поле боя.

Аналитики отмечают, что такие утверждения не соответствуют реальности: российская армия не смогла зайти в желаемые города Донбасса ни в 2014, ни в 2022 годах, а с начала 2026 года ее продвижение замедлилось. Кроме того, оккупанты не демонстрируют способности быстро захватывать крупные города.

В ISW подчеркивают, что несмотря на заявления Кремля, реальная ситуация свидетельствует об ограниченных возможностях российских сил, которые не способны проводить быстрые и эффективные наступательные операции на этом направлении.

Какие проблемы вскрыли заявления Пескова?

Глава аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук считает, что Россия нервничает из-за регулярных ударов Сил обороны Украины по портам, НПЗ и объектам ВПК, которые российская ПВО не способна защитить.

Украинские беспилотники уже более недели атакуют российские объекты, в частности в Ленинградской области. Летом планируется применение украинской баллистики по врагу, что может усилить удары и нанести еще больший урон.

Эта перспектива висит над Россией. Именно поэтому для внутренней аудитории и для своего друга Дональда Трампа Кремль делает подобные заявления,

– отметил эксперт.

Российская оккупационная власть годами не может полностью захватить Донбасс, и предпосылок для этого пока нет. Рыбачук, как и предыдущие аналитики убежден, что ультиматум Кремля – больше блеф: мол, если ВСУ уйдут из Донецкой области, война закончится, если нет – угрожают усилением давления на фронте.

Продвижение пехоты и бронетехники через килл-зоны остается все сложнее, а резервов у россиян уже недостаточно. Мобилизованные не покрывают потери на фронте, и это заставляет Кремль готовиться к новой мобилизации. Одним из сигналов такой подготовки является блокировка мессенджеров, в частности Telegram.

Заметим, что из-за ударов по Москве и угрозы новых атак Кремль переводит столицу и крупные города в режим жесткого контроля. Усиливают охрану ключевых объектов, блокируют интернет и мобильную связь, ограничивают выезд за границу и усиливают цензуру в соцсетях. Одновременно готовят новую мобилизацию, привлекают резервы и силовые структуры для охраны городов и подавления возможных бунтов или внутренней нестабильности, готовясь к более жесткому сценарию внутри страны.

