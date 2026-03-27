В России проблемы с экономикой, кроме того, гражданам начали закрывать доступ к интернету, в частности Telegram. Из-за этого там возникают единичные протесты. Глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко рассказал 24 Каналу, что в Кремле сейчас тестируют различные сценарии внутренней нестабильности.

Смотрите также Момент настал? Где и когда Путин готовится открыть второй фронт в Европе и как ответит НАТО

К чему готовятся в Кремле?

По словам Ярослава Божко, есть информация, что сотрудники ФСБ, вероятно, от имени кураторов предлагали гражданам России на Урале принять участие в оплаченном тракте. Говорится о подрыве объектов критической инфраструктуры.

За 3 часа нашли 10 граждан, жителей России, которые на это согласились. Вот такой эксперимент. Сам факт его проведения говорит о том, что россияне осознают хрупкость своей системы, не знают, что с этим делать,

– сказал он.

Учитывая это, Кремль пытается решать свои внутренние проблемы гиперконтролем граждан. Это и запрет любых митингов, и блокировка Telegram.

Такие попытки технологически непростые и политически негативно влияют на руководство России.

Российские власти, очевидно, осознают, что они становятся старыми. Думаю, там размышляют над сценарием транзита власти, моделируя различные варианты. Транзит – это не переход власти к демократическим силам. Это поиск преемника или коллективной модели, которая могла бы его (Владимира Путина – 24 Канал) заменить,

– высказался Ярослав Божко.

Он считает, что такой поиск в Кремле начался с 2019 – 2020 годов.

"Россия сейчас находится на пороге изменений, которые она очень долго оттягивала. Но сама власть уже осознает, что ей рано или поздно придется провести изменения, пытаясь сделать так, чтобы это был контролируемый процесс", – добавил политолог.

Интересно, российские власти решили ограничить доступ россиян к интернету. Это якобы сделано для того, чтобы люди были в безопасности, учитывая украинские атаки по территории России. В Кремле не называют конкретных сроков, сколько это продлится.

Что известно о новых ограничениях в России?