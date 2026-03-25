Война США и Израиля против Ирана, беспомощность успешных стран Ближнего Востока против иранских обстрелов, спровоцированный атаками и блокадой Ормузского пролива кризис на рынке энергоносителей, а особенно гнев Дональда Трампа в адрес европейских партнеров по НАТО активизировали дискуссию о попытке вторжения России в Европу.

Катализатором выступил немецкий таблоид Bild, который обнародовал карту потенциальной операции россиян в Балтии и заявил, что до начала войны возможно остались недели.

Все это и многое другое ставит острый вопрос – а готова ли Европа к открытию нового фронта? В этом 24 Каналу помог разобраться политолог, руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович.

Читайте также В Литве упал неизвестный дрон: в Вооруженных силах страны озвучили первые детали

НАТО без США – "бумажный тигр"? Как Европа осталась без своего главного защитника

20 марта 2026 года президент США Дональд Трамп написал эмоциональный твит, полон обиды на европейских союзников по НАТО.

Без США НАТО - ЭТО БУМАЖНЫЙ ТИГР! Они не захотели присоединиться к борьбе, чтобы остановить Иран, который стремится получить ядерное оружие. Теперь, когда эта борьба ВЫИГРАНА в военном плане, причем для них это не несло почти никакой опасности, они жалуются на высокие цены на нефть, которые вынуждены платить, но не хотят помогать в открытии Ормузского пролива – это простой военный маневр, который и является единственной причиной высоких цен на нефть. Для них это так легко, с таким незначительным риском. ТРУСЫ, и мы это ЗАПОМНИМ,

– Трамп буквально накричал на европейских союзников по НАТО.

Трамп прямо назвал НАТО "бумажным тигром", а также пообещал не забыть обиду. А как он не забывает – мы все хорошо знаем. Позже Трамп отвлекся на празднование смерти (именно так, – 24 Канал) своего давнего врага – Роберта Мюллера, но вопросы остались.

Также сейчас (а некоторым и с февраля 2025 года) уже вполне очевидно, что Европа теперь не может рассчитывать на помощь США, как и раньше, и потенциально сейчас фактически остается один на один с Россией. Последняя, конечно, пока очень сильно завязла в Украине, потеряв значительные ресурсы, но при этом Путин продолжает настаивать на "можем повторить".

Руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович в разговоре с 24 Каналом не исключает сценарий нового полномасштабного вторжения России, но подчеркивает, что этот план не имеет ничего общего с рациональностью.

Игорь Рейтерович политолог, руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Это возможно. Но при одном условии: действительно ли у россиян есть на это ресурсы... Но для России это будет просто катастрофа с точки зрения дальнейших событий и восстановления в будущем в сотрудничестве с Европой... Сейчас мы видим желание взять Европу на слабо: они там отреагируют или нет. И ответ на этот вопрос 50/50, а это очень много. Даже для России. То есть если бы там было 90 на 10 или хотя бы 80 на 20, что не отреагируют, одна история. А здесь 50 на 50.

В прошлом году 24 Канал анализировал возможные варианты атаки России против Европы. Тогда же были определены несколько наиболее опасных участков:

Это могут быть "точечные операции", или одновременные действия на разных направлениях. Россия такое любит и именно так атаковала в 2022 году Украину.

Такой план, кстати, публикует немецкий таблоид Bild на прошлых выходных. Можно по-разному к этому относиться, но это то же издание, что более 4 лет назад обнародовало план полномасштабного вторжения России против Украины.

К теме Путин готовится повторить сценарий "ДНР" для одной из стран ЕС: Bild предупредил о новой угрозе

С другой стороны, в Европе уже наступает время шашлыков – можно думать и о них. Впрочем, даже в 2022 году это была метафора для отвода внимания.



По сообщениям источников издания Bild, подготовка России к вторжению в Европу находится на завершающей стадии. Нападение может произойти в ближайшие 1 – 2 месяца / Инфографика – Bild



Та самая инфографика 2022 года, в которую не хотелось верить / Bild

К этому можно добавить вариант усиления гибридных атак и массового налета "Шахедов" по всей Европе. А после размещения на территории Беларуси ядерных зарядов и завоза туда же баллистических ракет под названием "Орешник" (ибо они в Беларуси даже по характеристикам точно не про удары по Украине) можно предполагать, что условная атаки на Сувальский коридор – это лишь прелюдия.

А дальше может быть атака в глубину Польши с целью спровоцировать большую волну беженцев, что парализует сопротивление и принудит европейцев сесть за стол переговоров, повторяя контуры пактов конца 1930-х.

Рейтерович в разговоре об инсайдах немецких журналистов предпочитает логику и здравый смысл, поэтому считает панику вокруг публикации Bild намеренно спровоцированной.

Игорь Рейтерович политолог, руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Публикация Bild – такое своеобразное ИПСО, попытка взять в информационном плане на слабо, поэтому эта информация из Bild сейчас россиянами активно распространяется. Они снова начали на своих пропагандистских каналах говорить о Сувальском коридоре и "Литве за три дня".

При этом эксперт уверен, что россияне сами в это ИПСО не верят, а лишь пытаются запугать Европу.

Игорь Рейтерович политолог, руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Если бы не война против Украины, вероятность была бы очень высокой. Потому что Путин хотел бы, видимо, уйти (или вляпаться) как человек, который имел конфликт с НАТО и вышел после этого победителем. А для России победа – это когда НАТО тебя не раздолбает в ответ: "Я, типа, там захватил какую-то часть территории Европы и НАТО ничего не сделало. Мы потом договорились о мире. И тут у нас, типа, победа, сатисфакция за Холодную войну". Но я просто не вижу возможностей у России с ресурсной точки зрения это сделать. И это выглядит еще большей авантюрой, чем то, что они сделали, например, против Украины.

Готова ли Европа к большой войне?

Несмотря на определенный скепсис, стоит, видимо, признать, что апокалиптические сценарии действительно сейчас не выглядят невозможными, но просто сейчас Украина выигрывает ценой страшных жертв время для Европы. Зато Европа не должна отдыхать, наслаждаться мирной жизнью, а должна готовиться к большой войне, которую ее собственная разведка уже открыто прогнозирует на условный 2030-й год.

Нельзя сказать, что европейцы не готовятся.

Мы видим существенный рост военных бюджетов, возвращение в некоторых странах военного призыва и дискуссию по этому поводу в других государствах.

Видим активные фортификационные работы на восточном фланге НАТО и даже морские операции против кораблей "теневого флота".

Мы видим совместные учения с Украиной – на земле, на суше и в воздухе.

Но также мы видим, что во время этих учений европейцы обычно демонстрируют беспомощность против украинцев, которые имеют реальный боевой опыт. Видим упрямство генералов, которые не желают воевать по-новому и надеются на свое превосходство в высокотехнологичном оружии, убеждая всех, что украинские дроны – это дешевая вынужденная замена качественных современных вооружений от безысходности.

Видим панику польской авиации, которая каждый раз переживает "очередную тяжелую ночь" от того, что где-то на запад Украины залетели российские дроны. Зато у себя в Польше местные военные не видят ни российскую ракету, которая пролетела полстраны, ни спутник, падающий из космоса и становится неожиданностью для ПВО.

То же самое произошло в 2025 году с "неизвестными дронами", которые россияне запускали со своих танкеров, чтобы следить за военными объектами по всей Европе. Безнаказанно следить. А перед этим еще были многочисленные диверсии на военных и стратегических объектах, кибератаки, политические убийства и тому подобное. Была ли готова к этому Европа, дала ли она адекватный ответ агрессору?

К теме Инструкторы ВСУ были шокированы от того, как США сбивают "Шахеды"

Похоже на то, что в случае чего европейские ПВО будут действовать так же, как и их американские коллеги на Ближнем Востоке сейчас. Те самые, выстреливающие по одной цели по 8 драгоценных PAC-3 и теряющие радар AN/FPS-132 за 1 миллиард долларов вследствие атаки трех "шахедов".

В этой ситуации вопрос эффективности и количества тех самых дорогих и очень технологичных средств очень быстро может стать ребром и продемонстрировать полную беспомощность.

Еще одна проблема – вопрос единства. Сейчас ЕС фактически парализован из-за саботажа премьера маленькой Венгрии, который уже давно не скрывает, что действует в интересах России – главного врага ЕС. Подчиненные Орбана, прежде всего министр иностранных дел Петер Сийярто – открыто шпионит в пользу россиян на встречах европейских лидеров.



Недавний Саммит ЕС в Брюсселе – это очередное и очень позорное доказательство беспомощности. И нельзя сказать, что Европа этого не понимает, но ничего не может сделать. И это прямо влияет и на Украину, и на нее саму. Потому что 90 миллиардов для Украины, которые сейчас заблокированы Венгрией, это также и отсрочка для Европы от войны с Россией. Это очевидно, но никто ничего не может (или не хочет) сделать.

То же самое происходит на уровне НАТО. И хотя там нет прямого права вето, которым злоупотребляет Орбан в ЕС, в Альянсе также действует правило консенсуса, что должно устраивать всех. Соответственно имеем непутевую бюрократию, которая, может, неплохая для мирного времени, но совершенно провальная для настоящего.

К теме Кто такой новый командующий силами НАТО Гринкевич и что говорил об Украине

Поэтому слова Трампа о "бумажном тигре" – к сожалению, могут быть правдой. Единственное, что он забывает, что виноваты в этом он и его страна. Трамп забывает, что американский генерал сейчас возглавляет вооруженные силы Альянса, поэтому, когда он посылает проклятия НАТО, то осуществляет Friendly Fire, потому что больше всего разваливают Альянс именно США.

США уничтожают НАТО – это давняя мечта Путина

Новая доктрина международной политики США, обнародована в декабре 2025 года и уже неформально названа Доктрина Монро 2.0 или даже Доктрина Донро – это прямая декларация плана развалить НАТО и уничтожить единую Европу, фрагментировав ЕС на маленькие куски, которым можно будет навязать свою волю и диктовать условия. Как торговые, так и оборонные.

На удивление, такие же планы имеет в отношении Европы Россия. В конце 2021 года Путин выдвинул Европе и США, потребовав отход НАТО на границы 1999 года. То есть возвращение в фактическую сферу интересов России не только стран Балтии, но и всех бывших советских сателлитов в Восточной Европе. Именно отказ США и Европы от ультиматума стал поводом для нападения на Украину.

Поэтому фактически сейчас Трамп и Путин делают общее дело. Может, это и есть тот самый зловещий "Дух Анкориджа". Примерный ответ, что будет делать Европа, когда на нее полетят российские "Шахеды", мы можем представить.

Здесь 2 базовых варианта:

или уязвимость, которую США показали на Ближнем Востоке в марте 2026 года, и дальнейшая нерешительность в стиле "потому что Путин нападет";

или решительный ответ с массированным начальным залпом в 150 – 200 ракет Storm Shadow за один раз, который отбросит Россию в каменный век.

А вот, что тогда будут делать Соединенные Штаты – мы не знаем. Потому что это может быть и беспокойство, и грозный твит. Может быть действительно реальная помощь. А может быть и высадка морпехов США в Гренландии и на Азорских островах. С последующей их оккупацией и аннексией.

Это действительно похоже на конспирологию и Игорь Рейтерович такой вариант отвергает, приводя вполне справедливые аргументы.

Игорь Рейтерович политолог, руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Очевидно, что некоторые действия Трампа идут на пользу России. Но это сопутствующий эффект и, судя по реакции России, они сами в шоке и сами этого не ожидали. Они сами не верят (в нападение на Европу, – 24 Канал). У них в некоторых моментах цель России и США действительно совпадает, но не полностью. Потому что Путин хочет, чтобы Европа была никакая, полностью разбита, развалена и, соответственно, он мог делать в Европе все, что хочет. Но Трампу надо Европа не никакая, ему надо Европа, которая является рынком США. Потому что для него это главный торговый партнер. Да, ему надо Европа ослабленная, но она должна быть проамериканская. Потому что он собирается и дальше им продавать все, что они продают, и иметь ее за самый большой рынок. И у них здесь принципиальное расхождение.

Также эксперт отмечает мощность европейских сил НАТО, которые даже без США и "ядерного зонтика" могут сделать России очень больно.

Игорь Рейтерович политолог, руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Россия может запустить ракеты или "Шахеды". Но это же объявление войны. И тут есть один очень важный нюанс. Как бы мы там сейчас не относились к НАТО, но у Альянса просто колоссальное преимущество над Россией в плане, во-первых, самолетов, причем гораздо более качественных, чем у России, и ракет, которые накоплены у всех стран НАТО и которые стоят на вооружении их воздушных сил. И поэтому если мы представляем, что россияне запускают "Шахеды" и ракеты, например, по Латвии, Литве, Эстонии, то НАТО отреагирует. Они дадут ответ. И он для России будет катастрофическим, потому что россияне просто физически не собьют и треть того, что будет лететь. Полетят Storm Shadow и Scalp. Сейчас их запускаем только мы в очень ограниченном количестве. Они же их практически не сбивают. А представьте, что их летит, например, 150 штук. НАТО в прошлом году проводило огромные учения, где были задействованы самолеты. И там колоссальные показатели. Там разница в десять раз с Россией. Просто один залп теоретически может Россию поставить на колени... У них есть такой потенциал. Чисто ракетный. Поэтому начинать такую историю для России это тоже самоубийство.

Пойдет ли Трамп на сговор с Путиным?

Говоря о почти оруэлловском военном союзе США и России, мы базово думаем, что это фантастический сценарий? Но вспомните Великобританию, власть которой была убеждена, что уступки Гитлеру сделают новую большую войну невозможной. Тогда над Черчиллем, который раз за разом задавал риторические "А что будет если...", откровенно насмехались.

В итоге война стала реальностью и Британия не получила ничего, кроме крови, тяжелого труда, слез и пота. Это была цена, которую пришлось заплатить Европе, которая так долго избегала войны и не желала ее.

Сейчас европейцы так же не хотят воевать. Их можно понять. Но они должны понять также, что воевать хочет Россия и ее лидер Владимир Путин. А россияне готовы не только воевать, но и умирать (это они доказывают сейчас в Украине). А также убивать, разрушать и уничтожать.

Известный украинский блогер Валерий Пекарь недавно у себя на фейсбуке написал, что сейчас Россия имеет прекрасную возможность для нападения на Европу. 24 Канал обратил внимание на это сообщение и даже разместил у себя в разделе "Колонки".

К теме Третья мировая война уже началась? Как мы об этом узнаем и что говорят историки

С Пекаром можно спорить и указывать не то, что у России сейчас нет столько людей и техники для атаки, сравнивать технические возможности европейской части НАТО и вооруженных сил России, часами рассказывать о преимуществах сверхсовременных самолетов и ракет стран НАТО. Говорить об отсутствии признаков создания ударной группировки для вторжения россиян в Европу. Все это действительно так. Но России так же было не выгодно нападать и на Украину. Поэтому сейчас должны учитывать все варианты.

По мнению Игоря Рейтеровича Трамп никогда не пойдет на сговор с Путиным по Европе, ведь никакие возможные бонусы не перевесят того факта, что он войдет в историю, как первый президент США, при котором Америка сделала вид, что ее не существует в комнате. И тогда "бумажным тигром" будет он сам. Но, согласитесь, иметь за основную гарантию безопасности Европы человека, у которого в голове происходят странные и непонятные вещи, который сходит с ума при виде Путина и очевидно имеет его за образец, очень большой и непредсказуемый риск.