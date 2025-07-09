4 июля 2025 года американский генерал белорусского происхождения Алексус Гринкевич возглавил командование Объединенных сил НАТО в Европе. Официальная церемония передачи командования состоялась в главной штаб-квартире Объединенных сил НАТО в Европе в бельгийском Монсе.

На этой должности Гринкевич сменил своего предшественника и большого друга Украины генерала Криса Каволи. Сейчас есть большие надежды, что новый командующий сохранит это отношение, а также теплые отношения не только с украинцами, но и с европейцами, которые на фоне нестабильности Трампа начали волноваться о сохранении американских войск на своей территории.

Биографию генерала Алексуса Гринкевича – читайте в материале 24 Канала.

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Биография Алексуса Гринкевича: происхождение и юные годы

Алексус Грегори Гринкевич родился 15 октября 1971 года, сейчас ему полные 53 года.

Его фамилия имеет славянское происхождение, а сам он – потомок белорусских мигрантов из Минска, которые бежали от нищеты в Российской империи и в поисках лучшей жизни прибыли в США еще в 1899 году.

Интересно, что сам генерал о своем славянском происхождении публично не упоминает. Еще одна изюминка – фамилия Гринкевич распространена не только в Беларуси, но также и в Украине в различных вариациях (в Америке она также прошла трансформацию – с Grinkevitch превратилось в Grynkewich).



В частности, в Украине знаем героя войны против России Назария "Гринку" Гринцевича, павшего героя в боях под Кременной в 2024 году. Кроме того, есть и другие известные украинские тезки американского генерала.

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Первым представителем рода Гринкевичей на американской земле был прадед будущего генерала – Илья Степанович, который в США стал Элиасом, поселился в Бруклине и начал работать в местном отеле.

Журналисты белорусской редакции "Радио Свобода" нашли его свидетельство о браке с Анастасией Снигеревич, заключенное в Нью-Йорке на Манхэттене в 1906 году. У супругов было 4 детей, один из них – Николас Гринкевич – дед будущего генерала.



Свидетельство о браке прадеда Гринкевича / Фото Радыё Свабода

Сын Николаса – Грегори стал известным ученым и изобретателем, который исследовал полупроводники и имел 14 патентов на изобретения.

Благодаря науке американская семья Гринкевичей в третьем поколении стала состоятельной и получила возможность отправить сына Алексуса на обучение в престижный вуз – Академии ВВС США в Колорадо-Спрингс, которую он окончил в 1989 году.

Молодой военный продолжил обучение и в 1993 году получил степень бакалавра наук по военной истории в университете Джорджии и звание второго лейтенанта Академии ВВС США. Через год Алексус Гринкевич получил степень магистра искусств по истории.

Во время учебы Алексус Гринкевич получил от собратьев прозвище, которое и стало его вторым именем и фактическим позывным. "Гринч" – это не только сокращенная для удобства фамилия, но и персонаж очень популярной в США и почти неизвестной у нас сказки Теодора Сьюза "Как Гринч украл Рождество". Ее герой – нелюдимый монстр, который обиделся на людей и решил сорвать Рождество, но впоследствии покаялся и получил прощение.



Алексус Гринкевич / Фото U.S. Air Force

Боевой пилот F-16 и даже F-22 Raptor

С сентября 1994 года по август 1996 года он проходил подготовку пилотов на авиабазе Вэнс в Оклахоме и авиабазе Люк в Аризоне, став боевым пилотом самолетов F-16 Fighting Falcon.

Также Гринкевич окончил Школу офицеров эскадрильи на авиабазе Максвелл в штате Алабама (1997) и там же – Колледж воздушного командования и штаба (заочно, в 2003 году), Военно-морскую аспирантуру в Монтерее (Калифорния) и Колледж воздушной войны в Максвелле (Алабама), оба – в 2006 году.

А также Объединенную школу передовой боевой подготовки (в 2010 году) и другие высшие курсы, которые открыли перед пилотом-практиком уже штабную карьеру.

Интересно, что уже в статусе генерал-лейтенант жажда знаний у Гринкевича не исчезла, он активно продолжал образование.

За годы своей военной карьеры Гринкевич был пилотом не только F-16 Fighting Falcon, но и современных F-22 Raptor. Он был одним из первых пилотов, которые начали летать на этих истребителях 5-го поколения.

Гринкевич был начальником инструктором-пилотом F-16, командиром эскадрильи. Служил на Аляске, в Южной Каролине, Юте и в Южной Корее. Его официальное количество полетов составляет более 2300 часов.

Полный перечень самолетов, которыми пилотировал Гринкевич: F-16C, F-22A, B-1B, B-2A, B-52H, C-17A, E-9A, F-15D, F-15E, HH-60G, MC-12W, MQ-1B, MQ-9A, QF-4E, T-38A, TU-2S.

После аспирантуры офицер был командиром 49-й эскадрильи оперативной поддержки. С июля 2010 года по май 2012 года Гринкевич работал в штабе Европейского командования Вооруженных сил США в Германии. С июня 2012 года Гринкевич был заместителем командира 57-го крыла на авиабазе Неллис в Неваде, а с мая 2013 года – командиром 53-го крыла на авиабазе Эглин во Флориде.



Алексус Гринкевич в июле 2022 года / Фото U.S. Air Force

Работа в Пентагоне и операции на Ближнем Востоке

В июне 2015 года Алексус Гринкевич был назначен начальником отдела интеграции стратегического планирования штаба ВВС США в Пентагоне. В июне 2016 года он работает в Объединенном комитете начальников штабов США (это американский аналог украинского Генштаба – 24 Канал).

В частности, Гринкевич участвовал в планировании и реализации операций против ИГИЛ (за что получил звание бригадного генерала), а затем руководил всеми воздушными операциями США на Ближнем Востоке, включая удары по иранским прокси-группам и помощь в перехвате иранских ударов по Израилю 1 апреля 2024 года.

В январе 2024 года генерал Гринкевич был номинирован на должность директора по операциям Объединенного штаба. Он завершил свою работу в Центральном командовании в апреле 2024 года и в мае занял должность руководителя директората оперативного управления Объединенного комитета начальников штабов США в Пентагоне.

За короткое время своего пребывания на этой должности он занимался оказанием поддержки Украине в отражении российской агрессии, также известной ныне в США как "война Байдена". Именно Гринкевичу пришлось исправлять последствия саботажа своего нового шефа – министра обороны Пита Хегсета и в марте 2025 года заявлять, что поставки военной техники Украине возобновлены. Собственно, тогда большинство украинцев и едва ли не впервые услышали об этом военном.

Кроме того, Гринкевич присоединился к проведению боевых действий от нового руководства Белого Дома, в частности бомбардировок йеменских хуситов. Да, это та самая операция, которую политическое руководство США во главе с Майком Уолтцом так эмоционально обсуждало в чате в "сигнале" и за которую планировало выставить Европе счет. Что ж, довольно символично.



Алексус Гринкевич в Пентагоне / Фото Пентагона

Новый командующий силами НАТО в Европе

Несмотря на нынешнюю непопулярность украино-российской войны среди действующей администрации и попытки Пентагона и Белого Дома любым способом сократить или даже остановить эту помощь, генерал Гринкевич свои сильные позиции сохранил и даже не должен был корректировать свои политические взгляды и убеждения в угоду Трампу, который и номинировал генерала на новую должность.

Это Гринкевич продемонстрировал в июне 2025 года во время утверждения в Сенате номинирования на должность главного командующего Объединенными силами НАТО в Европе (на английском – Supreme Allied Commander Europe или SACEUR), которую традиционно с 1949 года занимает американский военный, который контролирует все операции НАТО в Европе.



Алексус Гринкевич и генерал-майор ВВС Израиля Томер Бар, командующий ЦАХАЛ / Фото ВВС США

Во время слушаний военный уверенно заявил, что Украина может победить в войне против России. Об этом Гринкевич сказал, отвечая на вопрос сенатора Томми Табервилля о перспективах войны.

Сенатор, я считаю, что Украина может победить. Я считаю, что когда ваша родина находится под угрозой, вы боретесь с таким упорством, которое нам трудно представить, поскольку мы никогда не оказывались в такой ситуации,

– генерал-лейтенант Военно-воздушных сил США Алексус Гринкевич.

Формально Алексус Гринкевич стал первым офицером в новейшей истории, назначенным на эту должность с трехзвездочного звания (украинский аналог – генерал-лейтенант), а не с четырехзвездочного генерала (украинский аналог – генерал). Последнее звание он получил только 1 июля 2025 года.

Гринкевич принял командование EUCOM в тот же день – во время церемонии 1 июля 2025 года и официально стал Верховным главнокомандующим ОВС НАТО в Европе 4 июля. Вместе с должностью SACEUR генерал Гринкевич будет командующим Европейским командованием Вооруженных сил США.

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До Гринкевича командующим был генерал Кристофер Каволи, назначенный в июле 2022 года. Назначение Гринкевича должно успокоить европейских союзников и показать, что США сохраняют ответственное отношение к континентальной безопасности. При этом не исключено, что именно во времена командования этнического белоруса военный контингент США будет сокращаться, по крайней мере на это указывают предыдущие заявления, звучавшие из Белого дома.

В такой ситуации перед новым командующим стоят непростые задачи и бороться он будет не только с российской угрозой, но и с внутренними врагами в США, которые под видом мнимого американского изоляционизма разрушают всю архитектуру безопасности Запада.