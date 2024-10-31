Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе четырехзвездочный генерал Кристофер Джерард Каволи не частый гость в новостных лентах, однако, его роль чрезвычайно важна.

Свое назначение генерал Каволи получил 1 июля 2022 года. Сейчас под руководством генерала Каволи в Европе находятся более 83 000 американских воинов. Также он отвечает за обеспечение потребностей ВСУ со стороны США, логистику и координацию действий союзников по НАТО касательно доставки вооружения для Украины. А также контроль за использованием этой помощи. Биографию генерала Кристофера Каволи – читайте на 24 Канале.

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Молодые годы и обучение Каволи

Кристофер Каволи родился в 1964-м в немецком Вюрцбурге. Там на одной из военных баз служил его отец – офицер вооруженных сил США. Семья имела итальянские корни, поэтому маленький Крис в одной только Германии не засиживался. Его детство прошло в Италии у многочисленных родственников отца в Риме, Вероне, Виченце и Джисси (небольшой городок в регионе Абруццо, в нескольких часах езды от Рима). Неудивительно, что уже во взрослом возрасте Каволи вернулся в Старую Европу.

Высшее образование Кристофер Каволи получал в Принстоне (элитный вуз, входящий в так называемую "Лигу Плюща"). Там он получил степень бакалавра биологии. Темой дипломной работы стало исследование влияния дождевых червей на вертикальное распределение слизистых плесневых грибов в почве. Эта работа хранится в открытом доступе и с научными достижениями господина Каволи в изучении жизни червей и подшефных им грибов может ознакомиться любой желающий.

Кроме того, в Принстоне Каволи присоединился к военной службе (как бы сказали в Украине – военной кафедре). Юноша учился в Корпусе подготовки офицеров запаса в Принстоне (получил награду как лучший кадет), а после его окончания в 1988 году получил назначение в почти родную Виченцу.

Каволи имеет значок боевого пехотинца, значок рейнджера и крылья мастера-парашютиста.

В Италии второй лейтенант 3-го батальона 325-й воздушно-десантной дивизии встретил победное для США завершение Холодной войны. Но разрушение советской империи не заставило Каволи поверить в "конец истории" и вернуться к мирной жизни. Наоборот, он продолжил военную карьеру, получил звание капитана и служил инструктором в Школе рейнджеров.



Крис Каволи / фото Karsten Klama / Picture Alliance

Специалист по России

В 1995 году капитан Каволи поступил на магистерскую программу Йельского университета (также представитель "Лиги Плюща") для офицеров, проходящих службу за границами США. Его специализацией были Россия и Восточная Европа. Диплом магистра искусств в области российских и восточноевропейских исследований Каволи получил в 1997-м. Выбор оказался на удивление актуальным – через несколько лет российским президентом станет Путин, который впоследствии возобновит противостояние с "коллективным Западом" и снова бросит вызов НАТО, а потому соответствующие специалисты по России в армии США стали на вес золота.

Как всегда бывает – полученные знания сформировали мировоззрение и повлияли на дальнейшую карьеру офицера, а также принесли глубокое понимание им опасности для цивилизованного мира, что ее несет Россия.

То, что в Йеле капитан Каволи не отбывал номер, а занимался серьезной работой, говорят и его научные статьи, в которых он анализирует советскую армию и делает абсолютно верные выводы, большинство из которых актуальны и сейчас, при анализе уже современной российской армии.

Советская армия использовала представителей неславянских национальностей попеременно в этнически чистых национальных частях и интегрированных соединениях. Преимущественно славянский офицерский корпус предпочитал первый вариант, который позволял избежать языковых, образовательных и культурных проблем, возникавших в результате интеграции. Когда военная необходимость или внутренняя национальная политика позволяли создавать национальные подразделения, советские военные эффективно использовали неславян. Однако, когда внутренняя политика и демографические реалии вынуждали армию принять интеграционный подход, ее руководство неформально решало, что проблемы интеграции являются непреодолимыми. Возникла система де-юре интеграции, но де-факто сегрегации. Это породило линии раскола в Советской армии, по которым она и раскололась под давлением "Перестройки",

– отрывок из научной статьи Кристофера Каволи "Национальная политика в Советской армии" в издании The Journal of Slavic Military Studies за ноябрь 1998 года.

После получения диплома Каволи вернулся на военную службу и участвовал в операциях союзников в Боснии и Герцеговине, как майор в составе Сил стабилизации, а после принуждения сербских сепаратистов к миру служил офицером по оперативным вопросам пехотного батальона.

В 2001 году Каволи становится подполковником и возвращается в США. Там он возглавил так называемое "российское направление" по управлению стратегической политикой и планированием Объединенного комитета начальников штабов США (американский аналог украинского Генштаба – 24 Канал).

Параллельно с этим Каволи преподает в Национальном университете обороны США на позиции профессора кафедры изучения России (на английском это звучит просто бомбезно – professor of Russian studies).



Крис Каволи / фото Michael Abrams / Stars and Stripes

Также Каволи занимается закрытыми исследованиями потенциального врага США как старший научный сотрудник Национального университета обороны. Кроме того, Каволи активно сотрудничал и был стипендиатом Центра исследований европейской безопасности им. Джорджа Маршалла в Гармиш-Партенкирхене и Группы стратегических исследований начальника штаба Сухопутных войск США.

Свою научную деятельность Каволи довольно часто прерывал ради участия в реальных боевых действиях в Афганистане и Ираке. В 2005 году он возглавил 1-ый батальон 32-го пехотного полка 3-й бригадной тактической группы 10-й горной дивизии. Его подразделение было развернуто в провинции Кунар в Афганистане. Впоследствии Каволи командовал 3-й бригадной боевой группой 1-й бронетанковой дивизии, а также был заместителем командующего регионального командования "Запад" в Герате.

Возвращение в Германию

Также Каволи был директором Координационной группы начальника штаба армии США, а затем получил назначение на позицию заместителя командующего 82-й воздушно-десантной дивизии по операциям. Так офицер оказался в Германии. После двух лет службы он стал командующим 25-й пехотной дивизии армии США, а 26 мая 2016 года Сенат утвердил его в звании генерал-майора. Уже через год Каволи стал генерал-лейтенантом, а 18 января 2018 года был назначен новым командующим Сухопутными войсками США в Европе.

1 июля 2020 года Каволи был номинирован и утвержден Сенатом 30 сентября 2020 года для присвоения звания четырехзвездочного генерала и назначения на должность командующего Сухопутными войсками США в Европе и Африке, объединив сначала отдельные армейские командования. Он приступил к исполнению своих обязанностей в Германии 1 октября 2020 года и был официально повышен в звании заместителем начальника штаба Сухопутных войск США Джозефом М. Мартином в Пентагоне.

Под командованием генерала Каволи были успешно проведены масштабные учения Defender-Europe 21. Они включали синхронные операции на более чем 30 полигонах в Эстонии, Болгарии, Румынии, Косово и других странах. Учениям не помешала пандемия COVID, наоборот военные в защитных масках выглядели еще более брутально.



Крис Каволи / фото eucom.mil

Главный координатор помощи Украине

Вскоре перед Каволи появились куда большие вызовы. Российская агрессия против Украины стала тяжелым испытанием также и для союзников. Европа стала фактическим тылом для Сил обороны Украины и наладить надлежащую его работу президент Джозеф Байден поручил человеку, который не просто имеет боевой опыт, а является дипломированным специалистом в деле сдерживания России.



Генерал армии США Кристофер Каволи принимает командование Оперативным командованием ОВС НАТО во время церемонии в Верховном главнокомандовании Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе в Монсе, Бельгия, (4 июля 2022 года) / фото пресс-служба НАТО

В мае 2022 года Каволи заменил генерала Тода Уолтерса на посту командующего Европейского командования Вооруженных сил США и Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе. Таким образом, Каволи стал 20-м по счету на этой должности, а первым был легендарный Двайт Эйзенхауэр, будущий 34-й президент США.

Вы присоединяетесь к нам в переломный момент для трансатлантической безопасности, обозначенный ростом стратегической конкуренции и возвращением жестокого конфликта в Европу. Я знаю, что вы будете продолжать служить НАТО с таким же лидерством и преданностью, которые вы всегда демонстрировали,

– тогдашний генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствует назначение генерала Каволи, 4 июля 2022 года.

Напомним, что именно в мае 2022 года Украина начала получать первые снаряды 155-го калибра и артиллерию, а летом – системы HIMARS, которые стали настоящим геймчейнджером на поле боя и заставили Россию уже в сентябре панически объявлять частичную, но почти всеобщую мобилизацию, чтобы избежать поражения.



Генералы Залужный и Каволи / фото из телеграм-канала Залужного

Большая заслуга в этих успехах лежит на генерале Каволи и его лидерстве. Можно сказать, что нужный человек оказался на нужной должности в нужное время. Конечно, военную помощь США в Украине мало кто считает достаточной (иногда – вполне справедливо), но это точно не вина Каволи. Со своей стороны он делает все должное, чтобы Силы обороны получили максимум вооружения.

Так, генерал на Вильнюсском саммите НАТО 2023 года представил детальный план на 4 000 страниц по вооружению Украины.

Также Каволи применил весь свой арсенал знаний о России, чтобы убедить Конгресс США разблокировать помощь Украине в начале 2024 года.



Таким образом Каволи и его шефа – председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Чарльза К.Брауна – справедливо можно причислить к числу проукраинских ястребов в США, действующих в противовес так называемому "деэскалационному крылу" в администрации Байдена.

Россия не подала никаких признаков того, что она собирается остановиться, и она не намерена останавливаться в Украине. Россия является хронической угрозой. Я не могу предсказать будущее, но могу сделать простые расчеты. Если мы не продолжим поддерживать Украину, в Украине достаточно быстро закончатся артиллерийские боеприпасы и ракеты ПВО (...). Исходя из моего более чем 37-летнего опыта службы в вооруженных силах США, если одна сторона способна вести огонь, а другая не способна ответить, то проигрывает та сторона, которая не может вести огонь,

– отрывок из выступления генерала Каволи во время слушаний в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США, 11 апреля 2024 года.

В 2024 году Каволи стал автором нового плана помощи Украине, который он подготовил по просьбе президента Байдена и по требованию глав республиканских комитетов. Детали плана стали известны CNN и они предусматривают вполне реальный взгляд на роль США. В частности, Каволи предлагал предоставить ВСУ крылатые ракеты AGM-158 JASSM и защищенную сеть связи Link 16, о которых давно мечтали в Украине и которая значительно расширила возможности применения F-16. К сожалению, политическая ситуация в США пока ставит реализацию этого плана на паузу.

Что Каволи говорил о войне в Украине

"Пришло время воспользоваться российскими неудачами в Украине, ускорив модернизацию наших возможностей, развертывание войск и военное сотрудничество, чтобы опередить перестройку российской армии".

"Один из вызовов, который мы видим, и один из самых больших уроков, которые, по моему мнению, мы можем извлечь из войны в Украине, заключается в том, что в современных войнах вы или побеждаете быстро, или вас ждет долгая работа, полная непредсказуемых поворотов. И это то, где мы сейчас".

"Украина может сама не выдержать эту борьбу. Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры должны продолжать обеспечивать Украину боеприпасами, оружием и техникой".



Президент Украины 15 декабря 2023 года в гостях у командования армии США в Европе и Африке на военной базе в Висбадене, крайний справа – генерал Каволи / фото ОП

"В конце войны в Украине, как бы это ни выглядело, российская армия будет сильнее, чем сегодня. Эти силы будут на границе нашего альянса. Ими командуют те же люди, которые уже воспринимают нас как врагов. Поэтому будем иметь соперника с реальными навыками, массовостью и четким намерением. Вот почему мы должны быть готовы и нуждаемся в вооруженных силах, которые смогут этому противостоять".

"Несмотря на значительные потери в наземной сфере, у остальной военной структуры России остается огромный потенциал – как обычный, так и ядерный – и поэтому необходимо иметь это в виду".

"Угроза очень серьезная. Поэтому НАТО должно иметь больше возможностей, чем наш противник. Поэтому мы должны быстро выполнять требования, которые вытекают из планов обороны. Когда я говорю быстро, я имею в виду, что мы должны быть быстрее россиян. Только так мы можем их сдержать".

Генерал Каволи держит руку на пульсе событий в Украине:

Личная жизнь Кристофера Каволи

Генерал женат на Кристине Денси, уроженке Вирджинии, пара воспитывает двух сыновей – Алекса и Ника. Кристофер Каволи знает четыре языка – итальянский, французский и русский. Вполне возможно, что за время общения с генералами Залужным и Сырским, а также президентом Зеленским выучил и украинский.