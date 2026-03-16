Так, с начала марта в соцсетях – прежде всего в Telegram и VKontakte – появляются призывы распространять листовки, совершать диверсии и браться за оружие. В сообщениях предлагают провозгласить "Народную республику Нарва" и защищать ее силой – якобы с помощью российской армии. Об этом пишет аналитик Bild Юлиан Рёпке.

Какой план вынашивает Россия в отношении Эстонии?

Пророссийские активисты даже публикуют вымышленные карты, на которых "республика Нарва" обозначена зеленым цветом. Под лозунгами "Русские, мы не одни!" и "От Нарвы до Пюсси простирается русская земля" пользователей призывают к вооруженной борьбе.

Россияне рисуют на картах "Нарвскую народную республику" / Фото соцсети

В сети также распространяют флаги этой вымышленной "республики". На видео люди в масках на фоне зелено-черно-белых флагов призывают "действовать вместе".

Обратите внимание! Нарва – приграничный город на востоке Эстонии с примерно 50 тысячами жителей. Около 90% населения там – русскоязычные.

По словам пресс-секретаря эстонской полиции безопасности Марта Тууле, эти сообщения являются дезинформационной кампанией. Ее цель – посеять путаницу и расколоть общество.

Такие методы уже использовались в Эстонии и других странах. Это простая и недорогая тактика, чтобы напугать людей и посеять нестабильность,

– объяснила она.

Тууле также предупредила, что участие в таких акциях может иметь уголовные последствия.

Источник в эстонских спецслужбах сообщил, что неслучайно кампания началась именно сейчас, когда внимание мира приковано к Ирану. По словам собеседника, пока непонятно, для чего именно создается такой информационный нарратив.

Но нельзя исключать, что это может быть подготовкой к российскому вторжению по украинскому сценарию 2014 года. Тогда российские агенты и их местные сторонники провозглашали "народные республики" в разных русскоязычных регионах Украины. Но удержаться им удалось только в Донецке и Луганске.

Что известно о российской угрозе для Эстонии?