Так, с начала марта в соцсетях – прежде всего в Telegram и VKontakte – появляются призывы распространять листовки, совершать диверсии и браться за оружие. В сообщениях предлагают провозгласить "Народную республику Нарва" и защищать ее силой – якобы с помощью российской армии. Об этом пишет аналитик Bild Юлиан Рёпке.
Какой план вынашивает Россия в отношении Эстонии?
Пророссийские активисты даже публикуют вымышленные карты, на которых "республика Нарва" обозначена зеленым цветом. Под лозунгами "Русские, мы не одни!" и "От Нарвы до Пюсси простирается русская земля" пользователей призывают к вооруженной борьбе.
Россияне рисуют на картах "Нарвскую народную республику" / Фото соцсети
В сети также распространяют флаги этой вымышленной "республики". На видео люди в масках на фоне зелено-черно-белых флагов призывают "действовать вместе".
Обратите внимание! Нарва – приграничный город на востоке Эстонии с примерно 50 тысячами жителей. Около 90% населения там – русскоязычные.
По словам пресс-секретаря эстонской полиции безопасности Марта Тууле, эти сообщения являются дезинформационной кампанией. Ее цель – посеять путаницу и расколоть общество.
Такие методы уже использовались в Эстонии и других странах. Это простая и недорогая тактика, чтобы напугать людей и посеять нестабильность,
– объяснила она.
Тууле также предупредила, что участие в таких акциях может иметь уголовные последствия.
Источник в эстонских спецслужбах сообщил, что неслучайно кампания началась именно сейчас, когда внимание мира приковано к Ирану. По словам собеседника, пока непонятно, для чего именно создается такой информационный нарратив.
Но нельзя исключать, что это может быть подготовкой к российскому вторжению по украинскому сценарию 2014 года. Тогда российские агенты и их местные сторонники провозглашали "народные республики" в разных русскоязычных регионах Украины. Но удержаться им удалось только в Донецке и Луганске.
Что известно о российской угрозе для Эстонии?
Россия следит за энергетическими объектами Эстонии, используя дирижабли, при этом не нарушая воздушное пространство НАТО. Эти действия направлены на сбор данных для возможных диверсий, кибератак и создание психологического давления.
Эстонская разведка обнародовала отчет за 2026 год, в котором сообщила о резком росте производства артиллерийских боеприпасов в России. По оценкам разведчиков, выпуск крупнокалиберных снарядов вырос более чем в 17 раз. В отчете говорится, что Москва пытается восстановить стратегические запасы артиллерии, фактически готовясь к новым войнам, даже несмотря на продолжение агрессии против Украины.
Россия пока не имеет достаточной военной силы для прямого нападения на НАТО в 2026 – 2027 годах, но готовится к долгосрочному противостоянию с Западом. Об этом сообщает руководитель Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин. По его словам, Москва планирует создать новые военные подразделения и увеличить численность войск у восточной границы НАТО в 2 – 3 раза по сравнению с довоенным уровнем. Однако реализация этих планов будет зависеть от хода переговоров между Россией, США и Украиной по завершению войны.
Как рассказал в эфире 24 Канала ирландский журналист Кейлин Робертсон, эстонцы хорошо помнят советское прошлое и понимают, на что способна Россия. Во время его поездки в Эстонию там активно готовились к обороне: военные рыли окопы, строили укрепления и тренировались вместе с НАТО. По словам журналиста, оборонительные позиции обустраивают у реки Нарва, которая отделяет Европейский Союз от России. Мост между Эстонией и Россией, который когда-то называли мостом "Дружбы", теперь укрепили окопами, минами и противотанковыми заграждениями, чтобы остановить возможное наступление.