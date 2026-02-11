Россия готовит план для дальнейшего развития возможного военного конфликта с НАТО. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на главу Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росина.

Что планирует Россия?

По данным эстонской разведки, Москва намерена создать новые военные подразделения и увеличить численность сил у границ НАТО в два-три раза по сравнению с довоенным уровнем. В то же время реализация этих планов в значительной степени будет зависеть от хода переговоров между Россией, США и Украиной о прекращении боевых действий.

Росин отметил, что России придется удерживать значительную часть своих войск как на оккупированных территориях Украины, так и на собственной территории, чтобы предотвратить возможные действия со стороны Киева. Кроме того, по словам главы эстонской разведки, Владимир Путин не намерен прекращать войну против Украины и рассчитывает "перехитрить" США во время переговоров о ее завершении.

Российские чиновники, как утверждает Росин, затягивают переговорный процесс и не ведут содержательных обсуждений реального сотрудничества с Вашингтоном. В то же время в Кремле обеспокоены перевооружением Европы, которая, по оценкам Москвы, через несколько лет может приобрести способность вести активные военные действия против России.

Ожидает ли НАТО возможное нападение России?

  • Отчет Мюнхенской конференции по безопасности предупреждает о подготовке России к новым конфликтам в Европе и завершении эпохи американского "зонтика безопасности". Администрация США призывает европейские страны взять на себя ответственность за собственную безопасность, тогда как Россия наращивает военные расходы и агрессивную политику.

  • Вероятное прекращение огня в Украине может усилить угрозу на восточном фланге НАТО, поскольку Кремль сможет восстанавливать и наращивать военный потенциал. Председатель Мюнхенской комиссии по безопасности Вольфганг Ишингер отметил, что простое прекращение огня без реальных ограничений на военное развертывание России не сделает Европу безопаснее, и предостерег Запад от бездействия.

  • Россия перешла на военную экономику и готовится к возможному нападению на страны НАТО, сосредотачивая ресурсы на перевооружение и укрепление армии. Европейские страны выражают обеспокоенность относительно агрессивных намерений России, в частности в отношении стран Балтии, Польши и инфраструктуры в Европе, и призывают к усилению военной подготовки.