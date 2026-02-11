Россия готовит план для дальнейшего развития возможного военного конфликта с НАТО. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на главу Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росина.
Что планирует Россия?
По данным эстонской разведки, Москва намерена создать новые военные подразделения и увеличить численность сил у границ НАТО в два-три раза по сравнению с довоенным уровнем. В то же время реализация этих планов в значительной степени будет зависеть от хода переговоров между Россией, США и Украиной о прекращении боевых действий.
Росин отметил, что России придется удерживать значительную часть своих войск как на оккупированных территориях Украины, так и на собственной территории, чтобы предотвратить возможные действия со стороны Киева. Кроме того, по словам главы эстонской разведки, Владимир Путин не намерен прекращать войну против Украины и рассчитывает "перехитрить" США во время переговоров о ее завершении.
Российские чиновники, как утверждает Росин, затягивают переговорный процесс и не ведут содержательных обсуждений реального сотрудничества с Вашингтоном. В то же время в Кремле обеспокоены перевооружением Европы, которая, по оценкам Москвы, через несколько лет может приобрести способность вести активные военные действия против России.
Ожидает ли НАТО возможное нападение России?
Отчет Мюнхенской конференции по безопасности предупреждает о подготовке России к новым конфликтам в Европе и завершении эпохи американского "зонтика безопасности". Администрация США призывает европейские страны взять на себя ответственность за собственную безопасность, тогда как Россия наращивает военные расходы и агрессивную политику.
Вероятное прекращение огня в Украине может усилить угрозу на восточном фланге НАТО, поскольку Кремль сможет восстанавливать и наращивать военный потенциал. Председатель Мюнхенской комиссии по безопасности Вольфганг Ишингер отметил, что простое прекращение огня без реальных ограничений на военное развертывание России не сделает Европу безопаснее, и предостерег Запад от бездействия.
Россия перешла на военную экономику и готовится к возможному нападению на страны НАТО, сосредотачивая ресурсы на перевооружение и укрепление армии. Европейские страны выражают обеспокоенность относительно агрессивных намерений России, в частности в отношении стран Балтии, Польши и инфраструктуры в Европе, и призывают к усилению военной подготовки.