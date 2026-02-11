Россия готовит план для дальнейшего развития возможного военного конфликта с НАТО. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на главу Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росина.

Что планирует Россия?

По данным эстонской разведки, Москва намерена создать новые военные подразделения и увеличить численность сил у границ НАТО в два-три раза по сравнению с довоенным уровнем. В то же время реализация этих планов в значительной степени будет зависеть от хода переговоров между Россией, США и Украиной о прекращении боевых действий.

Росин отметил, что России придется удерживать значительную часть своих войск как на оккупированных территориях Украины, так и на собственной территории, чтобы предотвратить возможные действия со стороны Киева. Кроме того, по словам главы эстонской разведки, Владимир Путин не намерен прекращать войну против Украины и рассчитывает "перехитрить" США во время переговоров о ее завершении.

Российские чиновники, как утверждает Росин, затягивают переговорный процесс и не ведут содержательных обсуждений реального сотрудничества с Вашингтоном. В то же время в Кремле обеспокоены перевооружением Европы, которая, по оценкам Москвы, через несколько лет может приобрести способность вести активные военные действия против России.

Ожидает ли НАТО возможное нападение России?