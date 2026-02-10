Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Вашингтон якобы не выполняет своих обещаний. Специально для 24 Канала эксперты разобрали, что побудило Кремль именно сейчас сделать такое заявление.

Существуют ли "договоренности Анкориджа"?

Политтехнолог Тарас Загородний считает, что во время встречи Трампа и Путина в Анкоридже не было достигнуто никаких договоренностей. Американский лидер просто не мог ничего обещать России.

По его мнению, Трамп встречался с Путиным, потому что хотел без каких-либо посредников услышать от него, что хочет российский диктатор. Однако россияне почему-то думают: если они выдвинули перечень своих претензий, то кто-то их принял.

Конечно, ничего на самом деле не было, не договорились даже по мелочам,

– сказал Загородний.

Ведь, заметил он, Кремль очень хотел договориться о размораживании своих активов и их дальнейшем направлении на закупку запчастей к самолетам Boeing. Поэтому на этой встрече и был российский министр финансов.

А нынешний упрек Сергея Лаврова в сторону США означает, что что-то пошло не так. Своими заявлениями он сейчас пытается показать, что вроде как есть прямой диалог с Соединенными Штатами Америки и что они могут что-то решать.

Зачем Россия заговорила о "договоренностях Анкориджа"?

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок тоже сомневается, что в Анкоридже были достигнуты какие-то конкретные договоренности. Да и этот саммит не был завершен согласно запланированному графику.

Он отметил, что еще одной примечательной деталью является то, что с Трампом тогда говорил не Путин, а Лавров. Не было встречи тет-а-тет Путина и Трампа, кроме того, как они ехали вдвоем в авто.

По его словам, вероятнее всего, Россия сейчас пытается, не ссылаясь на "стамбульские соглашения", о которых постоянно ранее говорил Путин во время любого публичного выступления, выйти на те позиции, которые будут ей максимально выгодны.

В то же время он обратил внимание на последнее заявление Рустема Умерова, который является руководителем переговорной группы от Украины, в котором идет речь о технических вопросах перемирия.

Собственно, Россия сейчас также занимается тем, чтобы это перемирие было максимально выгодным для нее,

– заявил Клочок.

Он напомнил, как Трамп неоднократно заявлял о том, что ему трудно разговаривать и с Путиным, и с Зеленским. Ведь у главы Кремля больное представление о том, как должна закончиться война. А президент Украины однозначно настаивает на прогосударственных позициях, потому что ни один из руководителей нашей военно-политической элиты не согласится сдать территории.

Почему Кремль упрекнул США из-за Анкориджа?

Политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун заметил, что не только Лавров вспомнил сейчас об Анкоридже. Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков тоже заявил, что должно быть соблюдение позиций, которые были согласованы во время этой встречи.

То есть, это такое системное давление с разных сторон на одного политического игрока под именем Дональд Трамп,

– считает Джигун.

Кремль таким образом, по его словам, дает понять, что США должны вернуться к этим договоренностям, которые, очевидно, ничего хорошего для Украины не предусматривают. Иначе россияне могут выйти из переговорного процесса. И сейчас это происходит не случайно.

Важно! Как сообщает Reuters, Украина и США обсуждают возможность подписания мирного соглашения уже в марте этого года. Как отмечается, также продолжается разговор о проведении общенациональных выборов и референдума в мае.

Он предполагает, что американцы дали сигнал Украине о том, что хотели бы в ближайшие месяцы закрыть мирное соглашение, потому что дальше состоятся промежуточные выборы в США, которые будут очень проблемными. И республиканцы, возможно, потеряют большинство в обеих палатах Конгресса.

А для Трампа это означает очередную попытку объявления ему импичмента. И хоть довести ее до практической реализации очень сложно, но это может стать новой проблемой для него.

Поэтому в надежде на то, что американцы сейчас смогут надавить на Украину еще сильнее, россияне и начинают говорить о том, что, что мол, американцы отклоняются от курса и это большая проблема,

– заявил политолог.

Однако, подчеркнул он, что бы ни говорили россияне и как бы этого даже не хотели США, без согласия Украины на какие-то условия ничего не произойдет. И Трамп понимает, что в случае окончания войны на каких-то очень пророссийских условиях он будет выглядеть еще слабее перед избирательной кампанией.

Поэтому американцы по крайней мере будут пытаться достичь какого-то промежуточного результата. То есть нужно найти более-менее жизнестойкую форму договоренностей, которые позволят Украине восстановиться и быть лучше готовой к следующим наступлениям.

Из-за чего сильно занервничали в Кремле?

На самом деле, заметил Тарас Загородний, Трамп обирает Россию. В частности, сейчас дожимает Индию, чтобы та прежде всего начала покупать венесуэльскую нефть, что станет катастрофой для Кремля. К тому же Индия задержала 3 танкера "теневого флота", которые причастны к контрабанде нефти.

Россияне видят, что они загнаны просто в тупик,

– подчеркнул политтехнолог.

Поэтому Россия начинает нервничать и устами Лаврова заявляет о том, что Трамп вроде бы что-то не выполнил. Однако, заметил он, президент США точно не тот человек, который берет на себя какое-то обязательство и не получает чего-то в обмен.

В то же время у Кремля становится все меньше карт, которыми он еще пытается играть. Да и время в целом работает против России. Американцы же видят, что в России назревает коллапс. Тем временем у США становится все больше возможностей, а ценность России для американцев становится все меньше.

