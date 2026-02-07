Об этом пишет издание Reuters.

Смотрите также Песков сказал, когда может состояться новый раунд переговоров

Когда Украина и Россия могут заключить мирное соглашение?

По информации издания, переговорщики Украины и Штатов обсуждают возможность подписания соглашения о мирном урегулировании войны в Украине уже в марте этого года.

Согласно договоренностям, возможное мирное соглашение планируют вынести на всеукраинский референдум, который должен состояться одновременно с национальными выборами. Об этом говорят 5 анонимных источников, ознакомленных с этим вопросом.

США настаивают на проведении выборов в мае

По данным источников, американские и украинские чиновники проговаривают идею проведения общенациональных выборов и референдума в мае.

Один источник отметил, что администрация Трампа "очень спешит" в этом вопросе. Некоторые чиновники также считают, что сроки, предложенные США, являются фантастическими.

В то же время украинские избирательные органы сообщили, что для организации выборов понадобится не менее 6 месяцев. Проведение таких выборов потребует изменений в законодательство, поскольку голосование во время военного положения в Украине запрещено. Кроме этого, организация процесса потребует значительных финансовых затрат.

Как отмечает один из источников издания, Киев настаивает на полном прекращении огня на весь период избирательной кампании, чтобы обезопасить референдум и гарантировать его легитимность. В Украине при этом отмечают, что Кремль неоднократно нарушал предыдущие договоренности о тишине.

Позиция Киева заключается в том, что ничего нельзя согласовать, пока не будут предоставлены гарантии безопасности для Украины со стороны США и партнеров,

– пояснил собеседник.

Что известно о ходе мирных переговоров в Абу-Даби?

Во время второго раунда дипломатических переговоров России, Украины и США в Абу-Даби 4 и 5 февраля, стороны обсудили процедурные вопросы разведения сторон и прекращения огня.

По данным источников, российская делегация не подняла вопрос изменения численности украинской армии или запрета на определенные виды вооружения.