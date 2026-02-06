В частности, решить вопрос контроля над Донетчиной пока не удалось. Об этом информированный источник сообщил "РБК-Украина".

Смотрите также Нарративы по-новому: как в Кремле отказывают ЕС и США предоставлять гарантии безопасности Киеву

Какие новые детали встречи в Абу-Даби?

По данным источника, сначала делегации провели короткую встречу в широком составе. После нее команды работали по подгруппам.

Однако по процедурным вопросам есть продвижение вперед. Главный вопрос, который обсуждался по военному треку – это процедура разведения сторон – как это должно технически происходить,

– сообщил собеседник.

К тому же стороны подняли вопрос определения сроков и процедур прекращения огня, а также мониторинга. Кроме того, обсудили, как создать Центр для контроля соблюдения будущих договоренностей.

Как уточнил источник, во время встречи российская сторона не подняла вопрос изменения численности украинской армии или запрет на определенные виды вооружения.

Предварительно делегации договорились о новой встрече в ближайшее время в таком же составе.

В то же время украинская власть отмечает, что Москва может использовать недавнее покушение на заместителя руководителя российского ГРУ генерала Алексеева для затягивания переговоров, их срыва или изменения состава своей делегации из соображений безопасности.

Что известно о недавних переговорах?