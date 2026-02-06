Об этом информируют аналитики Института изучения войны (ISW).
Смотрите также Новое требование России шокировало всех: что не так с новым раундом переговоров в Абу-Даби
Какие новые заявления относительно гарантий сделали в Кремле?
В интервью российскому государственному СМИ Russia Today глава МИД России Сергей Лавров выступил против предоставления Украине гарантий безопасности от Запада и Европы. Он прокомментировал недавнюю публикацию издания Financial Times, в которой говорится о возможном многоуровневом соглашении между США, Европой и Украиной. Российский дипломат назвал ее "почти ультиматумом" для России и заявил, что Киев якобы может прибегнуть к провокациям, чтобы получить поддержку Запада и возобновить боевые действия.
Кроме того, Лавров отверг идею прекращения огня перед заключением окончательного мирного соглашения. Он утверждает, что Запад может использовать эту паузу для дополнительного вооружения Украины.
К слову, подобную позицию кремлевские чиновники высказывают уже не впервые. Уже несколько месяцев в Москве называют западные гарантии безопасности "неприемлемыми", а присутствие иностранных войск в Украине считают "законными" российскими целями.
Аналитики ISW убеждены, Кремль ищет новые аргументы, чтобы убедить США и Европу не предоставлять Киеву гарантий безопасности. Это происходит на фоне приближения к подписанию соответствующего соглашения.
Российские чиновники в своих заявлениях 2 и 3 февраля пугают развязыванием третьей мировой войны и прямым конфликтом между ядерными державами, в случае присутствия на территории Украины иностранных войск.
По словам экспертов, заявление Лаврова 4 февраля о якобы атаке Украины под чужим флагом является очередной попыткой России убедить США и Европу не предоставлять Киеву гарантий безопасности.
Какие гарантии безопасности предлагает для Киева Европа и США?
Украина совместно со странами Европы и Штатами разработала план действий на случай нарушения Россией мирного соглашения.
В соответствии с соглашением, после первого нарушения Россией режима прекращения огня предусмотрено дипломатическое предупреждение, а также действия Вооруженных Сил Украины, необходимые для прекращения нарушения. Во второй фазе ответа привлекут силы "коалиции желающих" и нескольких государств ЕС.
В случае, если действия Путина перерастут в очередное масштабное наступление, через 72 часа должен вступить в силу скоординированный военный ответ при поддержке западных партнеров, в частности с привлечением Вооруженных сил США.
По словам Зеленского, одной из гарантий безопасности является членство Украины в ЕС. Также он отметил важность стабильной финансовой поддержки со стороны партнеров для содержания сильной украинской армии.