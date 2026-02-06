Об этом информируют аналитики Института изучения войны (ISW).

Смотрите также Новое требование России шокировало всех: что не так с новым раундом переговоров в Абу-Даби

Какие новые заявления относительно гарантий сделали в Кремле?

В интервью российскому государственному СМИ Russia Today глава МИД России Сергей Лавров выступил против предоставления Украине гарантий безопасности от Запада и Европы. Он прокомментировал недавнюю публикацию издания Financial Times, в которой говорится о возможном многоуровневом соглашении между США, Европой и Украиной. Российский дипломат назвал ее "почти ультиматумом" для России и заявил, что Киев якобы может прибегнуть к провокациям, чтобы получить поддержку Запада и возобновить боевые действия.

Кроме того, Лавров отверг идею прекращения огня перед заключением окончательного мирного соглашения. Он утверждает, что Запад может использовать эту паузу для дополнительного вооружения Украины.

К слову, подобную позицию кремлевские чиновники высказывают уже не впервые. Уже несколько месяцев в Москве называют западные гарантии безопасности "неприемлемыми", а присутствие иностранных войск в Украине считают "законными" российскими целями.

Аналитики ISW убеждены, Кремль ищет новые аргументы, чтобы убедить США и Европу не предоставлять Киеву гарантий безопасности. Это происходит на фоне приближения к подписанию соответствующего соглашения.

Российские чиновники в своих заявлениях 2 и 3 февраля пугают развязыванием третьей мировой войны и прямым конфликтом между ядерными державами, в случае присутствия на территории Украины иностранных войск.

По словам экспертов, заявление Лаврова 4 февраля о якобы атаке Украины под чужим флагом является очередной попыткой России убедить США и Европу не предоставлять Киеву гарантий безопасности.

Какие гарантии безопасности предлагает для Киева Европа и США?