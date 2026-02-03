Об этом Владимир Зеленский заявил во время совместного брифинга с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Киеве 3 февраля.

Что сказал Зеленский нового о гарантиях безопасности?

Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности для Украины должны выходить за пределы исключительно военной помощи и предусматривать долгосрочную систему сдерживания России.

По словам главы государства, одним из ключевых компонентов таких гарантий остается сильная украинская армия, которая является основой всей системы защиты. В то же время ее содержание и возможное международное развертывание требуют стабильной финансовой поддержки со стороны партнеров.

Еще одним важным элементом гарантий безопасности Зеленский назвал членство Украины в Европейском Союзе.

Членство в ЕС как часть гарантий безопасности и силы, которые должны предоставляться Соединенными Штатами. Но это станет известным позже, когда будут подписаны соответствующие документы,

– пояснил он.

Отдельно президент отметил необходимость закрепления будущих договоренностей по безопасности на уровне Конгресса США.

По словам Зеленского, окончательная модель гарантий безопасности будет зависеть от готовности европейских партнеров, а также от реакции США и Европы в случае повторной агрессии России против Украины.

