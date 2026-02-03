Об этом Владимир Зеленский заявил во время совместного брифинга с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Киеве 3 февраля.
Что сказал Зеленский нового о гарантиях безопасности?
Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности для Украины должны выходить за пределы исключительно военной помощи и предусматривать долгосрочную систему сдерживания России.
По словам главы государства, одним из ключевых компонентов таких гарантий остается сильная украинская армия, которая является основой всей системы защиты. В то же время ее содержание и возможное международное развертывание требуют стабильной финансовой поддержки со стороны партнеров.
Еще одним важным элементом гарантий безопасности Зеленский назвал членство Украины в Европейском Союзе.
Членство в ЕС как часть гарантий безопасности и силы, которые должны предоставляться Соединенными Штатами. Но это станет известным позже, когда будут подписаны соответствующие документы,
– пояснил он.
Отдельно президент отметил необходимость закрепления будущих договоренностей по безопасности на уровне Конгресса США.
По словам Зеленского, окончательная модель гарантий безопасности будет зависеть от готовности европейских партнеров, а также от реакции США и Европы в случае повторной агрессии России против Украины.
Сможет ли Украина вступить в ЕС до 2027 году?
Украина настаивает на определении четкой даты вступления в Европейский Союз и ориентируется на 2027 год. Президент Владимир Зеленский утверждает, что Украина может быть технически готовой к членству уже с 1 января 2027 года, однако окончательное решение будет зависеть от готовности партнеров и позиции Евросоюза.
В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вступление Украины в ЕС 1 января 2027 года невозможно. Глава немецкого правительства подчеркнул, что Украина нуждается в перспективе для вступления, но быстрый процесс не произойдет.
Интересно, что председатель Антикоррупционного центра "Межа" Мартына Богуславец озвучила в эфире 24 Канала мнение, что на вступление Украины в ЕС нет политической воли. По мнению эксперта, для этого не проводятся важные реформы.