Про це Володимир Зеленський заявив під час спільного брифінгу із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Києві 3 лютого.

Що сказав Зеленський нового про гарантії безпеки?

Володимир Зеленський заявив, що гарантії безпеки для України мають виходити за межі винятково військової допомоги та передбачати довгострокову систему стримування Росії.

За словами глави держави, одним із ключових компонентів таких гарантій залишається сильна українська армія, яка є основою всієї системи захисту. Водночас її утримання та можливе міжнародне розгортання потребують стабільної фінансової підтримки з боку партнерів.

Ще одним важливим елементом гарантій безпеки Зеленський назвав членство України в Європейському Союзі.

Членство в ЄС як частина гарантій безпеки і сили, які мають надаватися Сполученими Штатами. Але це стане відомим пізніше, коли будуть підписані відповідні документи,

– пояснив він.

Окремо президент наголосив на необхідності закріплення майбутніх безпекових домовленостей на рівні Конгресу США.

За словами Зеленського, остаточна модель гарантій безпеки залежатиме від готовності європейських партнерів, а також від реакції США та Європи у разі повторної агресії Росії проти України.

