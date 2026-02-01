Про це президент заявив у інтерв'ю Český rozhlas.

Коли Україна може вступити у ЄС?

У 20-пунктному плані Україна зазначає, що її вступ у ЄС бажаний у 2027 році

Ми зазначаємо, що нам потрібна чітка дата, чіткий термін,

– каже Зеленський.

Він зазначив, що попередньо, але не обов'язково це 1 січня 2027 року. Україна буде технічно готова вступити тоді, але також є питання готовності партнерів. Тому важливо, щоб мирну угоду підписували не лише Україна, Росія та США, а і Європа.

Зеленський додав, що поки не може сказати, чи Брюссель погодиться на пришвидшення вступу України.

Чи може Україна вступити у ЄС у 2027 році?