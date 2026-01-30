Орбан вважає, що центральноєвропейці отримають менше грошей. Про це йдеться в поширених речником Орбана Золтаном Ковачем коротких роликах з фрагментами інтерв'ю угорського прем'єра.
Навіщо ЄС поспішає прийняти Україну у 2027, на думку Орбана?
За словами угорського прем’єра, під час останнього саміту ЄС лідерам нібито представили документ, у якому викладено плани Брюсселя щодо вступу України у 2027 році.
Вони хочуть прийняти Україну у 2027 році. Це тому, що вони хочуть надати Україні гроші з бюджету, семирічного європейського бюджету, який починається в 2028 році. Це означає, що... ці гроші будуть відібрані у нас, центральноєвропейців,
– заявив Орбан.
Він додав, що через це, мовляв, існує обмежене вікно часу для вступу України до ЄС – до початку дії наступного бюджетного циклу.
Орбан вкотре висловився проти членства України в Євросоюзі, заявивши, що Україна, на його думку, "не може захистити Європу від Росії" і не зміцнить Європу, а "втягне нас у війну".
"Гроші, які ми даємо або хочемо дати Україні, повинні бути використані для розвитку армій і озброєння європейських країн. Наша лінія оборони проти Росії – це не українсько-російський кордон, а місце, де закінчується кордон НАТО", – сказав він.
Чи може Україна вступити у ЄС у 2027 році?
Україна розглядає вступ до ЄС у 2027 році як ключову безпекову гарантію, заявив Володимир Зеленський.
Він висловив надію, що європейські партнери підтримають таку позицію Києва.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що вступ України до Європейського Союзу на початку 2027 року є неможливим.
Він зазначив, що будь-яка країна, яка хоче приєднатися до ЄС, повинна відповідати Копенгагенським критеріям, що зазвичай триває кілька років.