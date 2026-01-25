Чинні посадовці критикують Аніту Орбан за проєвропейську позицію. Про це Мадяр написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Що відомо Аніту Орбан, яка може очолити МЗС?

Аніта Орбан є дипломованою дипломаткою, журналісткою та менеджеркою. Нещодавно вона повернулася до Угорщини з Лондона, де працювала топменеджеркою міжнародної компанії. Вона також стала першою громадянкою Угорщини, яка здобула ступінь доктора в школі Флетчера при Тафтському університеті у США – одній з найстаріших дипломатичних академій світу.

У спільному подкасті з Петером Мадяром Орбан заявила, що місце Угорщини є "беззаперечним" у Європейському Союзі, НАТО та західних союзах. Вона наголосила, що нинішня політична ізоляція шкодить економічним інтересам країни та пообіцяла відстоювати позиції Будапешта через пошук партнерів, а не шляхом постійних вето. Серед її пріоритетів вона також назвала захист угорської діаспори на Закарпатті.

Водночас чинний міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто різко розкритикував кандидатуру Аніти Орбан, назвавши її "ідеальним вибором для Брюсселя і Києва".

У дописі в фейсбуці він звинуватив її у зв'язках з Демократичною партією США та лобіюванні інтересів західних енергетичних компаній. До критики приєдналися й інші представники правлячої партії "Фідес", зокрема лідер фракції Мате Кочиш.

Петер Мадяр відкинув ці звинувачення, заявивши, що саме уряд Віктора Орбана раніше підтримував Аніту Орбан та навіть пропонував їй балотуватися на посаду заступника генерального секретаря НАТО у 2020 році. Він назвав заяви представників "Фідес" наклепом, який дискредитує саму владу.

Чи підтримує угорський уряд Україну?