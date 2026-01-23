Не забарився зі своїми коментарем в соцмережі Х і угорський колега Сибіги Петер Сіярто.
Що сказав Сіярто Сибізі?
Орбан заявив, що в наступні 100 років в Угорщині не буде парламенту, який проголосував би за вступ України до Європейського союзу.
Андрій Сибіга зауважив, що цей план приречений на провал, бо господар Орбана у Москві, диктатор Путін, стільки не протримається.
"Навіть якби ви були готові пожертвувати йому всі органи", – зазначив глава МЗС України.
Він додав, що в день вступу України до ЄС слова угорця оформлять у рамку в українському парламенті, щоб пам'ятати цю брехню наступні 100 років.
Ну, я бачу, ви почали втручатися в наші вибори. Ми знаємо, що ви хочете уряд, який би сказав "так" Брюсселю і був би готовий втягнути Угорщину у вашу війну. Але ми не допустимо цього! Суверенний угорський уряд продовжуватиме захищати країну та її народ від вашої війни! Угорщина понад усе!
– натомість заявив Петер Сіярто.
Вступ України в ЄС: останні новини
На неформальному саміті 22 січня європейським лідерам представили конфіденційний документ Єврокомісії, який передбачає вступ України до ЄС до 2027 року та значну фінансову допомогу у 800 мільярдів євро.
Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка також зазначав, що Україна перебуває на фінальній стадії вступу до ЄС і може стати членом у 2028 році за умови, якщо всі необхідні реформи будуть реалізовані до кінця 2027.
Європейський парламент розглядає можливість прискореного вступу України до ЄС. Втім, це має нюанси та складнощі. Так, Україна має спочатку інтегруватися в економічні структури ЄС, перш ніж отримати політичні права.