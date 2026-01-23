Не замедлил со своими комментарием в соцсети Х и венгерский коллега Сибиги Петер Сийярто.

Что сказал Сийярто Сибиге?

Орбан заявил, что в следующие 100 лет в Венгрии не будет парламента, который проголосовал бы за вступление Украины в Европейский союз.

Андрей Сибига заметил, что этот план обречен на провал, потому что хозяин Орбана в Москве, диктатор Путин, столько не продержится.

"Даже если бы вы были готовы пожертвовать ему все органы", – отметил глава МИД Украины.

Он добавил, что в день вступления Украины в ЕС слова венгра оформят в рамку в украинском парламенте, чтобы помнить эту ложь следующие 100 лет.

Ну, я вижу, вы начали вмешиваться в наши выборы. Мы знаем, что вы хотите правительство, который бы сказал "да" Брюсселю и был бы готов втянуть Венгрию в вашу войну. Но мы не допустим этого! Суверенное венгерское правительство будет продолжать защищать страну и ее народ от вашей войны! Венгрия превыше всего!

– взамен заявил Петер Сийярто.

