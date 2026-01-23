Об этом после саммита ЕС заявил премьер Венгрии Виктор Орбан, пишет венгерское медиа Telex.

Что известно о конфиденциальном документе Еврокомиссии?

Известно, что неформальный саммит ЕС был созван, чтобы обсудить заявления Трампа по Гренландии и вероятного введения американских тарифов для стран ЕС. Подобная встреча уже происходила несколько ранее – 18 января. Тогда представители обсуждали состояние трансатлантических отношений.

На встрече 22 января лидеры коснулись темы Украины, в частности финансовой помощи и вступления в ЕС.

По словам Орбана, существует документ, содержание которого он "не имеет права разглашать". Впрочем некоторые детали венгр все же открыл. В документе говорится о выделении Украине 800 миллиардов евро. Кроме того, в нем описаны механизмы привлечения этих средств и даже упоминается возможность дополнительного финансирования еще на 700 миллиардов евро.

Согласно этому документу, вступление Украины в ЕС должно состояться до 2027 года.

Премьер заявил, что считал это предложение лишь начальным, которое впоследствии должно было быть смягчено. Однако документ приняли без изменений в том виде, в котором он поступил из Украины. В то же время он предостерег, что реализация такого плана потребует масштабных заимствований и приведет к значительной финансовой нагрузке на будущие поколения европейцев.

В то же время Орбан в очередной раз повторил, что Венгрия и в дальнейшем будет блокировать вступление Украины в ЕС и любые бюджетные решения ЕС, которые предусматривают финансовую поддержку Киева.

Он считает, что отдельные государства могут отдельно помогать Украине, но именно коллективное финансирование Украины угрожает существованию Союза.

Зеленский высказался об Орбане: что сказал?