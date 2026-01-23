Про це після саміту ЄС заявив прем’єр Угорщини Віктор Орбан, пише угорське медіа Telex.

Дивіться також ЄС готує великий план відбудови України: фон дер Ляєн розкрила головні напрямки

Що відомо про конфіденційний документ Єврокомісії?

Відомо, що неформальний саміт ЄС був скликаний, аби обговорити заяви Трампа щодо Гренландії та ймовірного введення американських тарифів для країн ЄС. Подібна зустріч вже відбувалась дещо раніше – 18 січня. Тоді представники обговорювали стан трансатлантичних відносин.

На зустрічі 22 січня лідери торкнулись теми України, зокрема фінансової допомоги та вступу до ЄС.

За словами Орбана, існує документ, зміст якого він "не має права розголошувати". Втім деякі деталі угорець все ж відкрив. У документі мовиться про виділення Україні 800 мільярдів євро. Крім того, у ньому описані механізми залучення цих коштів та навіть згадується можливість додаткового фінансування ще на 700 мільярдів євро.

Згідно із цим документом, вступ України до ЄС має відбутись до 2027 року.

Прем'єр заявив, що вважав цю пропозицію лише початковою, яка згодом мала бути пом'якшена. Однак документ ухвалили без змін у тому вигляді, у якому він надійшов з України. Водночас він застеріг, що реалізація такого плану вимагатиме масштабних запозичень та призведе до значного фінансового навантаження на майбутні покоління європейців.

Водночас Орбан вчергове повторив, що Угорщина й надалі блокуватиме вступ України до ЄС та будь-які бюджетні рішення ЄС, які передбачають фінансову підтримку Києва.

Він вважає, що окремі держави можуть окремо допомагати Україні, але саме колективне фінансування України загрожує існуванню Союзу.

Зеленський висловився про Орбана: що сказав?