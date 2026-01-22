Про це на умовах анонімності повідомив європейський топпосадовець Суспільному та Sky News.

Що відомо про зустріч у Брюселі?

Саміт у Брюселі 22 січня відбудеться на тлі заяв США щодо Гренландії та загроз введення тарифів з боку президента Дональда Трампа.

Раніше, 18 січня, вже відбулася позачергова зустріч послів ЄС, скликана президентом Європейської ради Коштом. Тоді обговорювали стан трансатлантичних відносин.

У нас зі США є й інші сфери співпраці, які потрібно продовжувати розвивати, наприклад щодо України в контексті мирного плану, який ми сподіваємося напрацювати,

– заявив топпосадовець.

Він також зазначив, що попри рішення Трампа 21 січня не запроваджувати нові тарифи, зустріч лідерів ЄС залишається актуальною. За словами посадовця, "всі лідери з цим погоджуються".

На саміт вже прибули канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр Данії Метте Фредеріксен, прем'єр Польщі Дональд Туск та Ірландії Майкл Мартін.

ЗМІ зазначають, що напередодні зустрічі Мерц подякував Трампу за зміну позиції щодо Гренландії. Також канцлер Німеччини додав, що НАТО залишається найуспішнішим етапом між ЄС і США.

Чому Трамп передумав вводити мита?