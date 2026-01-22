Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначив політичний діяч із США Юрій Рашкін, звернувши увагу на заяву Трампа, яку він зробив у Давосі, про те, що якщо Зеленський і Путін "не домовляться, то вони дурні".

США стають загрозою світовому порядку

Трамп, зі слів політичного діяча, втрачає контроль над поведінкою. Він вважає, що в нього все йде кращим чином, що на його шляху є лише незначні, на його думку, перешкоди: закон, світовий порядок, Європа, Данія. Він не сприймає все це серйозно.

Раніше завжди США були країною захисту світового порядку, а тепер, як наголосив Рашкін, навпаки – стали головною загрозою йому. Якщо Україна не погодиться на мирну угоду, то американський лідер зробить її винною, хоча він і зараз намагається звинуватити саме Київ у тому, що нема кінця війни.

Тепер наткнулися на проблеми з Гренландією. Трамп вирішив, що вона йому дуже потрібна. Це, як наголосив політичний діяч, призводить до неймовірного вибуху всередині США та за їх межами, бо тепер Сполучені Штати починають грати за правилами Путіна.

Гренландія – не Крим, це не та ситуація, яку ми бачили у 2014 році. Зараз у 2026 році президент США заявляє, що якщо хтось буде проти того, що він колись її анексує, то вже зараз впровадить проти них тарифи... Це тиск. Трамп втратив береги, він не бачить обмежень ні з якого боку,

– підкреслив Рашкін.

Тому на його дії сьогодні є реакція Європи. Політичний діяч звернув увагу на виступ канадського прем'єр-міністра Марка Карні, який сказав, що треба дати відсіч, але він не назвав Трампа на ім'я, висловився дуже ввічливо. Рашкін вважає, що в цій ситуації світові лідери мають поводитися різко й демонстративно.

"Я не бачу репортажів про те, що люди встали й пішли з виступу Трампа, а це те, що мало б відбутися. Поки цього не станеться, ми будемо дивитися як цей цирк продовжується. Всі роблять реверанси, вдають, що грають в мирний процес, а в цей час Трамп душить всіх інших, каже гарні речі тільки про Путіна", – наголосив Рашкін.

Він навів власний приклад, коли був у міськраді міста Джейнсвіль і туди приїхав виступати губернатор штату Вісконсин, тоді відбувалися великі протести, які Рашкін підтримував. Саме тому під час його промови він просто встав і вийшов.

Це те, що можуть робити люди, які займаються політикою, це має вплив і значення. Але губернатор Скотт Вокер не був такий мстивий, як Трамп, тому всіх можна зрозуміти,

– вважає політичний діяч.

Юрій Рашкін підсумував, що попри ввічливість низки світових лідерів, все ж сьогодні спостерігається розрив між Європою і США. Тому він прогнозує, що питання часу, коли союзником України, який їй допомагатиме, залишиться тільки Європа. Сполучені Штати вже сьогодні відходять від цього.

Зауважте! Політолог Олег Лісний вказав на те, що цьогорічна промова Трампа у Швейцарії характеризувалась вихвалянням самого себе і закидами в бік Європи. А от про Китай лідер США висловлювався схвально, що видається дивним.

