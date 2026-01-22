Трамп вважає, що ця організація допоможе розв'язати чимало конфліктів. Про це стало відомо під час зустрічі з лідерами держав-учасниць, передає Clash Report.

Хто увійшов у Раду миру?

Дональд Трамп офіційно підписав статут Ради миру та представив країни, які стали частиною організації.

До першої групи так званих "видатних членів" Ради миру увійшли:

  • Бахрейн,
  • Марокко,
  • Аргентина,
  • Вірменія,
  • Азербайджан,
  • Бельгія,
  • Болгарія,
  • Єгипет,
  • Угорщина,
  • Індонезія,
  • Йорданія,
  • Казахстан,
  • Косово,
  • Монголія,
  • Пакистан,
  • Парагвай,
  • Катар,
  • Саудівська Аравія,
  • Туреччина,
  • Об'єднані Арабські Емірати,
  • Узбекистан.

Звертаючись до представників цих країн, Трамп наголосив на їхній ролі в новоствореній структурі. За його словами, всі учасники є "зірками" та "друзями" США, які відіграють важливу роль у міжнародному діалозі. Головою організації став сам американський президент.

Очікується, що Рада миру займатиметься питаннями глобальної безпеки, співпраці між державами та врегулювання міжнародних конфліктів.

Що відомо про Раду миру?

  • За даними ЗМІ, Дональд Трамп створює Раду миру і вимагає від країн членського внеску у розмірі 1 мільярда доларів готівкою. Статут організації надає Трампу необмежені повноваження, включаючи контроль над грошима і призначення наступника, що викликало критику з боку дипломатів.

  • Глава США запропонував також Путіну увійти до організації. Володимир Путін отримав запрошення до Ради миру, яку створює Дональд Трамп. Москва вивчає запрошення і сподівається на контакти з Вашингтоном для з'ясування деталей.

  • Дональд Трамп запропонував створення Ради миру для врегулювання російсько-української війни, він критикував ООН за неефективність. Однією з ключових тем форуму в Давосі стала не Україна, а загострення навколо Гренландії та створення нової платформи для переговорів.