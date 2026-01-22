Навіть колишній посланець Трампа Кіт Келлог заявив, що Сполучені Штати не планують вторгнення до Гренландії. Про це розповіла ведуча 24 Каналу Андріана Кучер, додавши, що американський лідер також відкинув ідею окупації острова під свого виступу.
Читайте також Трамп хоче застосувати Раду миру щодо України: як президент США пояснив це у Давосі
Європа готується захищатися без США
Попри те, що американський лідер заперечив силове захоплення Гренландії, втім він не відмовився від думки, що потрібно негайно розпочинати переговори про приєднання острова до Сполучених Штатів.
У багатьох такі наративи та псевдоісторичні виправдання, щоб отримати контроль над Гренландією, – перегукувалися з тезами, які озвучував Володимир Путін напередодні повномасштабного вторгнення в Україну. Дуже складно не проводити ці паралелі й, звісно, це багато кого тут шокує,
– підкреслила Андріана Кучер.
Втім треба говорити й про те, що європейці чудово усвідомлюють, що у стратегічній перспективі їм потрібно ставати сильнішими без Сполучених Штатів, але разом з Україною. Дуже багато панельних дискусій у Давосі присвячено тому, як інтегрувати українську оборону в європейську.
Європейці чітко усвідомлюють, що українська армія найсильніша на континенті, а без неї Європа не зможе бути сильною та дати відсіч Росії. Всі говорять про те, що країнам Європи потрібно вже зараз переорієнтовуватися, щоб бути оборотоздатними без будь-якої залученості чи допомоги Америки.
У майбутньому можливі нові союзи без США
Водночас посадовці визнають що це тривалий процес, який точно не реалізується найближчим часом. На жаль, європейська бюрократія потребує багато часу на "розкачку".
Під час українського сніданку лідер Латвії сказав про те, що Україна повинна якомога швидше вступити до Європейського Союзу. Можливо, це будуть питання обмежених прав, але зрозуміло, що ЄС сьогодні дуже потребує України, щоб ставати сильнішим в плані безпеки,
– додала ведуча 24 Каналу.
Це важливо на противагу політиці Сполучених Штатів, яка намагається мінімізувати свій вплив і залученість до потреб оборони європейського континенту. Ба більше, у кулуарах обговорюють сценарії спільної оборони України та Європи без участі США, щоправда, поки вони виглядають не дуже реалістично.
Можливо, це будуть альянси на противагу НАТО, куди залучать європейські армії, а також армію України.
Які ще важливі заяви звучали у Давосі?
Під час форуму фокус уваги змістився з України на Гренландію. Дональд Трамп заявив, що жодна країна у світі не може гарантувати безпеку острова, окрім США. ЗІ свого боку Європа пропонувала компроміси, зокрема про заборону китайських інвестицій у Гренландію. Адже, за словами Трампа, головний ризик у тому, що острів контролюватиме Китай або Росія.
Українська делегація порушувала питання війни. Зокрема військовий Юрій Філатов заявив, що російська армія планує воювати з НАТО, тому якщо Україна не встоїть, Європа матиме справу з мільйонною армією. Він наголосив, що на російських танках уже є написи "на Берлін", а не "на Київ".
У Давос 22 січня все-таки прибув український президент Володимир Зеленський. Він зустрінеться з Дональдом Трампом. Водночас американські представники повідомили, що вирушать до Москви, де говоритимуть з Володимиром Путіним. Стів Віткофф додав, що у переговорах є прогрес.