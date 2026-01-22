Відповідну інформацію повідомив спеціальний представник США Стів Віткофф у четвер, 22 січня, під час українського сніданку в Давосі, пише 24 Канал.

Що сказав Віткофф про майбутні переговори?

Американський високопосадовець у рамках сніданку заявив, що наразі переговорний процес виходить на фінальний етап. Стів Віткофф розкрив, що після його візиту до Москви робота продовжиться в Абу-Дабі.

За його словами, під час переговорів в ОАЕ працюватимуть робочі групи, зокрема на рівні військових. Водночас Стів Віткофф відзначив прогрес у перемовинах і високо оцінив українську команду переговорників.

Сьогодні ввечері їдемо до Москви. Ми не залишаємося на ніч. Прямо в Абу-Дабі. Це важливий момент, бо в Абу-Дабі будуть робочі групи,

– повідомив він.

Що відомо про переговори у Москві?