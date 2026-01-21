Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу CNBC. Місце проведення переговорів наразі не уточнюється.
Читайте також Залишається остання миля, – Зеленський про готовність гарантій безпеки
Що чекають у США від перемовин із Путіним?
Стів Віткофф підкреслив, що ініціатива цієї зустрічі виходить саме від російської сторони, що, на його думку, є важливим сигналом.
Ми маємо зустрітися з ним (з Путіним – 24 Канал) у четвер,
– сказав представник Трампа.
Ця заява прозвучала на тлі тривалих зусиль адміністрації Дональда Трампа щодо пошуку шляхів припинення війни в Україні через прямі контакти з Москвою.