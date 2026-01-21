Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу CNBC. Місце проведення переговорів наразі не уточнюється.

Що чекають у США від перемовин із Путіним?

Стів Віткофф підкреслив, що ініціатива цієї зустрічі виходить саме від російської сторони, що, на його думку, є важливим сигналом.

Ми маємо зустрітися з ним (з Путіним – 24 Канал) у четвер,

– сказав представник Трампа.

Ця заява прозвучала на тлі тривалих зусиль адміністрації Дональда Трампа щодо пошуку шляхів припинення війни в Україні через прямі контакти з Москвою.