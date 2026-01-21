Про це пише російське пропагандистське видання ТАСС.
Що відомо про зустріч Дмитрієва, Віткоффа та Кушнера в Давосі?
У вівторок, 20 січня відбулися переговори спецпосланника Дональда Трампа Стіва Віткоффа, зятя американського президента Джареда Кушнера та представника Путіна Кирила Дмитрієва. Вони зустрілися в Будинку США й спілкувалися там понад дві години. Про що вони говорили – достеменно невідомо, адже журналістів там не було.
За словами Віткоффа, розмова з американською строною була "дуже позитивною". Дмитрієв це підтвердив і натякнув, що Сполучені Штати почули позицію Кремля.
Все більше і більше людей усвідомлюють правильність позиції Росії,
– сказав представник російського диктатора.
Додаткових повідомлень про переговори не було в жодної зі сторін. Мова між ними мала йти про мирний план і завершення війни. У Росії зазначали, що переговори їхнього представника з американською делегацією будуть на тему "можливих шляхів мирного врегулювання війни".
Зауважимо! У 2026 році російська сторнна вперше приїхала на Економічний форум у Швейцарії за останні чотири роки. Представників країни-агресорки до цього не запрошували на подію, однак цьогоріч рішення переглянули.
Всесвітній економічний форум триватиме до 23 січня. У середу, 21 січня, в Давос має приїхати й американський лідер Дональд Трамп.
Економічний форум у Давосі: останні новини
Президент Володимир Зеленський відмовився їхати на форум у Давос, бо там нібито немає чіткої перспективи для важливих переговорів. Політтехнолог Михайло Шейтельман в ефірі 24 Каналу розповів, що такий жест сигналізує: Україна не буде «для галочки», а лише заради реальних результатів. Ймовірно, для президента є пріоритетним вирішення важливіших поточних викликів.
Ведуча 24 Каналу розповіла, що на Всесвітньому економічному форумі панує розчарування — очікувана угода про реконструкцію України на 800 мільярдів доларів поки що не з’явилася. Кулуари говорять про те, що фокус заходу змістився через геополітичні суперечки.
Водночас європейські країни навіть обговорюють нові безпекові блоки без США, але з Україною.