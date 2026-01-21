Про це пише російське пропагандистське видання ТАСС.

Що відомо про зустріч Дмитрієва, Віткоффа та Кушнера в Давосі?

У вівторок, 20 січня відбулися переговори спецпосланника Дональда Трампа Стіва Віткоффа, зятя американського президента Джареда Кушнера та представника Путіна Кирила Дмитрієва. Вони зустрілися в Будинку США й спілкувалися там понад дві години. Про що вони говорили – достеменно невідомо, адже журналістів там не було.

За словами Віткоффа, розмова з американською строною була "дуже позитивною". Дмитрієв це підтвердив і натякнув, що Сполучені Штати почули позицію Кремля.

Все більше і більше людей усвідомлюють правильність позиції Росії,

– сказав представник російського диктатора.

Додаткових повідомлень про переговори не було в жодної зі сторін. Мова між ними мала йти про мирний план і завершення війни. У Росії зазначали, що переговори їхнього представника з американською делегацією будуть на тему "можливих шляхів мирного врегулювання війни".

Зауважимо! У 2026 році російська сторнна вперше приїхала на Економічний форум у Швейцарії за останні чотири роки. Представників країни-агресорки до цього не запрошували на подію, однак цьогоріч рішення переглянули.

Всесвітній економічний форум триватиме до 23 січня. У середу, 21 січня, в Давос має приїхати й американський лідер Дональд Трамп.

