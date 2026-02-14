Про це глава держави повідомив в інтерв'ю Politico на Мюнхенській конференції з безпеки.

Мирні перемовини, які мають відновитись на наступному тижні, опинились у складній ситуації. Сполучені Штати вимагають від України поступок щодо окупованих територій й тих, які Росія не змогла захопити досі. Втім Київ відмовляється йти на такий компроміс без гарантій безпеки в межах післявоєнного врегулювання.

Нагадаємо, Росія вимагає офіційного визнання свого контролю над окупованими територіями України. А головним ультиматумом на переговорах в ОАЕ залишається питання контролю Донбасу.

Видання зазначає, що Зеленський схвалив ініціативу НАТО, яка передбачає постачання Києву ще більшої кількості сучасної американської зброї. Водночас лідер додав, що навіть такі дії не змінили уявлення російського диктатора про слабкість Європи.

Путін справді не поважає Європу,

– сказав Зеленський.

Також він додав, що спроби російського керівництва розділити континент не мали успіху.

Паралельно Росія продовжує атакувати українську енергетичну інфраструктуру, залишаючи мільйони людей без тепла та світла під час сильних морозів.

За даними Politico, загальні втрати української та російської сторони у війні перевищують мільйон людей убитими чи пораненими.

Та попри це, Зеленський демонструє впевненість у перемозі України. "Я молодший за Путіна – це важливо. У нього небагато часу", – сказав Зеленський.

Яку нову заяву про Україну зробив Дональд Трамп?

За словами американського лідера, Росія нібито хоче укласти мирну угоду з Україною, тому Зеленському "доведеться діяти".

Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус пояснив в етері 24 Каналу, що Дональду Трампу легше натиснути на Володимира Зеленського, адже Володимир Путін не йде на зустріч і не планує про щось домовлятися.

Трамп вимагає від лідера України проведення виборів в Україні, оскільки це може позитивно вплинути на його статус перед виборами США у 2026 році.