Лариса Волошина, журналістка та психологиня, пояснила 24 Каналу, що Трамп фактично діє в інтересах Росії, намагаючись дипломатично завершити російський наступ, який не вдався.

Що приховують неформальні розмови Трампа з Путіним?

Трамп постійно контактує з Путіним через Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера у неформальних розмовах без протоколів та офіційних перекладачів Білого дому, тому зміст цих бесід залишається невідомим. Про їхній характер свідчить лише тиск на Україну.

Росіянам не вдалося пробити нашу оборону, вони просто б'ються об стіну і вбиваються об неї,

– пояснила Волошина.

Росія два з половиною роки планувала захопити плацдарми – Покровськ, Краматорськ, Слов'янськ та всю територію Донецької та Луганської областей, але не змогла цього зробити військовим шляхом.

Тепер Трамп має "притягти в зубах" ці плацдарми для Путіна, змусивши Україну відступити, оскільки після захоплення міст-фортець росіяни отримають можливість вийти на оперативний простір з Дніпропетровської області.

Чи готова Європа ставити вимоги Путіну, на відміну від США?

З іншого боку, коли у Франції обговорювали ідею відправити парламентера до Путіна, французькі інтелектуали, включно з Бернаром-Анрі Леві, актори та культурні діячі, звернулися до Еммануеля Макрона та всіх європейських дипломатів і урядів. Це звернення з'явилося після того, як українська Нобелівська лауреатка Олександра Матвійчук розповіла про викрадених дітей та умови утримання українських полонених.

Французькі інтелектуали після розповіді Олександри звернулися до світового політикуму, заявивши, що жоден європейський дипломат чи політик не може вести жодних розмов з Путіним, поки той не поверне всіх викрадених дітей і не допустить Червоний Хрест до військовополонених,

– підкреслила Волошина.

Голова європейської дипломатії Кая Каллас повторила всі ці вимоги. Європейські дипломати говорять про конкретні гуманітарні вимоги: повернути 19 тисяч викрадених українських дітей і допустити міжнародні організації до військовополонених та ув'язнених українців на російській території.

Лише після виконання цих вимог Європа готова говорити з Росією про припинення вогню. Кремль висміює європейців саме тому, що розуміє, що Європа є дипломатичним союзником України, а Путіну потрібно залишити Україну за столом переговорів наодинці.

У переговорах в Абу-Дабі фактично 3 сторони діють проти України: Росія та США діють спільно, а четвертою стороною є Саудівська Аравія, яка першою висловила співчуття щодо "терористичного обстрілу" путінської резиденції, що робить ситуацію небезпечною для України.

Тому Європа намагається нагадати, що будь-які розмови щодо України стосуються Європи, адже війна в Україні – це питання європейської безпеки, і без Європи розв'язати питання з Путіним неможливо. Навряд чи Путін допустить їх за стіл переговорів, але висувати ультиматуми вони можуть,

– підсумувала Волошина.

