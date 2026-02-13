Хоч це не зовсім відповідає інтересам України, так влада нібито показує гнучкість у перемовинах. Про це повідомили в The Atlantic.

Чи підтримує хтось зі сторін поступки?

За даними видання, двоє радників Зеленського допустили, що Україна нібито може погодитися на відмову від контролю над частиною сходу Донеччини. Водночас вони називають це найскладнішою з можливих поступок у межах мирного врегулювання.

Щоб узаконити таке рішення, пише видання, в Україні буцімто розглядають ідею референдуму щодо мирного плану цієї весни. На думку The Atlantic, його можуть поєднати з президентськими виборами, які відклали після повномасштабного вторгнення.

Зеленський сказав, що він погодиться з таким підходом, оскільки це допоможе збільшити явку виборців і ускладнить для росіян сумнів у результатах. Але знову ж таки, сказав він нам, це має бути правильна угода,

– йдеться в матеріалі.

За яких ще умов можливе обговорення територій?

Видання нагадало, що президент України Зеленський не відкидає готовність зустрітися з російських диктатором Путіним практично будь-де, окрім Москви. До того ж без попередніх умов.

Водночас питання територіальних поступок чи статусу українських земель можуть вирішувати лише президенти під час особистої зустрічі.

Журналісти повідомили, що Зеленський також наголосив: Україна не є перешкодою для завершення війни, а навпаки підтримує мирні ініціативи США.

Одним з варіантів, які обговорювали сторони, було створення "вільної економічної зони" на Донбасі. Зазначається, що у такому випадку він не буде контролюватись російськими чи українськими силами.

Президент зазначив, що Київ був "не в захваті" від такої ідеї, але нібито погоджується на пропозиції американців, щоб показати, що саме Росія блокує мир.

Іноді у мене складається враження, що це щось на кшталт: Що ще ми можемо запропонувати українцям, щоб просто подивитися, чи відмовляться вони? Ми нічого не боїмося. Чи готові ми до виборів? Ми готові. Чи готові ми до референдуму? Ми готові,

– наводить видання слова Зеленського.

