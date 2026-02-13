Про таке повідомий речник Кремля Дмитро Пєсков. Зустріч планується в Женеві.

Дивіться також Опитування показують, що українці хочуть миру за однієї умови, – історик

Чого очікувати від зустрічі?

За словами Пєскова, російську делегацію на цих перемовинах очолить помічник президента Росії Володимир Мединський.

В Офісі Президента України підтвердили підготовку до зустрічі. Радник глави держави з питань комунікацій Дмитро Литвин зазначив, що українська сторона активно готується до переговорів станом на сьогодні.

Варто також нагадати, що Володимир Мединський вже раніше очолював російську делегацію на переговорах. Він став відомим завдяки своїм довгим історичним монологам. Зокрема йдеться про те, що цей переговорник може годинами розповідати про Рюриковичів, Київську Русь, "історичні традиції" та подібні теми, замість того, щоб зосереджуватися на конкретних політичних, безпекових чи практичних питаннях порядку денного.