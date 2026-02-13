Хотя это не совсем соответствует интересам Украины, так власть якобы показывает гибкость в переговорах. Об этом сообщили в The Atlantic.

Поддерживает ли кто-то из сторон уступки?

По данным издания, двое советников Зеленского допустили, что Украина якобы может согласиться на отказ от контроля над частью востока Донецкой области. В то же время они называют это самой сложной из возможных уступок в рамках мирного урегулирования.

Чтобы узаконить такое решение, пишет издание, в Украине якобы рассматривают идею референдума по мирному плану этой весной. По мнению The Atlantic, его могут совместить с президентскими выборами, которые отложили после полномасштабного вторжения.

Зеленский сказал, что он согласится с таким подходом, поскольку это поможет увеличить явку избирателей и усложнит для россиян сомнение в результатах. Но опять же, сказал он нам, это должно быть правильное соглашение,

– говорится в материале.

При каких еще условиях возможно обсуждение территорий?

Издание напомнило, что президент Украины Зеленский не исключает готовность встретиться с российским диктатором Путиным практически где угодно, кроме Москвы. К тому же без предварительных условий.

В то же время вопрос территориальных уступок или статуса украинских земель могут решать только президенты во время личной встречи.

Журналисты сообщили, что Зеленский также отметил: Украина не является препятствием для завершения войны, а наоборот поддерживает мирные инициативы США.

Одним из вариантов, которые обсуждали стороны, было создание "свободной экономической зоны" на Донбассе. Отмечается, что в таком случае он не будет контролироваться российскими или украинскими силами.

Президент отметил, что Киев был "не в восторге" от такой идеи, но якобы соглашается на предложения американцев, чтобы показать, что именно Россия блокирует мир.

Иногда у меня складывается впечатление, что это что-то вроде: Что еще мы можем предложить украинцам, чтобы просто посмотреть, откажутся ли они? Мы ничего не боимся. Готовы ли мы к выборам? Мы готовы. Готовы ли мы к референдуму? Мы готовы,

– приводит издание слова Зеленского.

