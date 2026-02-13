Хотя это не совсем соответствует интересам Украины, так власть якобы показывает гибкость в переговорах. Об этом сообщили в The Atlantic.
Смотрите также Судьба Украины на волоске: удастся ли мировым лидерам "прорвать тупик" войны, – Politico
Поддерживает ли кто-то из сторон уступки?
По данным издания, двое советников Зеленского допустили, что Украина якобы может согласиться на отказ от контроля над частью востока Донецкой области. В то же время они называют это самой сложной из возможных уступок в рамках мирного урегулирования.
Чтобы узаконить такое решение, пишет издание, в Украине якобы рассматривают идею референдума по мирному плану этой весной. По мнению The Atlantic, его могут совместить с президентскими выборами, которые отложили после полномасштабного вторжения.
Зеленский сказал, что он согласится с таким подходом, поскольку это поможет увеличить явку избирателей и усложнит для россиян сомнение в результатах. Но опять же, сказал он нам, это должно быть правильное соглашение,
– говорится в материале.
При каких еще условиях возможно обсуждение территорий?
Издание напомнило, что президент Украины Зеленский не исключает готовность встретиться с российским диктатором Путиным практически где угодно, кроме Москвы. К тому же без предварительных условий.
В то же время вопрос территориальных уступок или статуса украинских земель могут решать только президенты во время личной встречи.
Журналисты сообщили, что Зеленский также отметил: Украина не является препятствием для завершения войны, а наоборот поддерживает мирные инициативы США.
Одним из вариантов, которые обсуждали стороны, было создание "свободной экономической зоны" на Донбассе. Отмечается, что в таком случае он не будет контролироваться российскими или украинскими силами.
Президент отметил, что Киев был "не в восторге" от такой идеи, но якобы соглашается на предложения американцев, чтобы показать, что именно Россия блокирует мир.
Иногда у меня складывается впечатление, что это что-то вроде: Что еще мы можем предложить украинцам, чтобы просто посмотреть, откажутся ли они? Мы ничего не боимся. Готовы ли мы к выборам? Мы готовы. Готовы ли мы к референдуму? Мы готовы,
– приводит издание слова Зеленского.
Мирные переговоры: последние заявления
По данным секретаря СНБО Рустема Умерова, 17 – 18 февраля в Женеве запланированы трехсторонние переговоры.
Запланировано, что делегация Украины будет работать над конкретными решениями в направлениях, определенных президентом Зеленским.
Спикер МИД Украины Георгий Тихий в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал, что новый состав российской делегации общается более технически и профессионально. Однако российская риторика не изменилась.