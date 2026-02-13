США не предоставят гарантии безопасности Украине пока Киев и Москва не достигнут общего соглашения о прекращении войны. Об этом сообщили в Politico.

Смотрите также Мюнхенская конференция – что готовит Украина? Спикер МИД Георгий Тихий о вступлении в ЕС, переговоры с РФ и Арктическую стратегию

Удастся ли достичь прорыва на конференции?

В отель Bayerischer Hof в Мюнхене прибывают десятки мировых лидеров и высокопоставленных чиновников. Шестеро европейских чиновников заявили, что не ожидают от конференции конкретных результатов, кроме очередных заявлений о солидарности.

Европейские чиновники и представитель США сообщили, что Вашингтон не завершит соглашение о гарантиях безопасности для Украины, пока Киев и Москва не договорятся о прекращении войны.

Настойчивые требования России по территории затормозили мирный процесс. Страна-агрессор хочет контролировать Донбасс, а также те части земли, которые она даже не захватила.

Мы до сих пор не видели ни одного признака того, что Россия настроена серьезно, ни по мирным переговорам, ни по их результатам. Поэтому, по крайней мере пока, мой вывод заключается в том, что Россия все еще пытается провести так называемые мирные переговоры,

– заявила глава МИД Латвии.

Владимир Зеленский использует конференцию в эти выходные, чтобы призвать к усилению давления на Россию и продемонстрировать единство с Европой. Он добавил, что отметит потребность страны в ПВО и осветит ее усилия по экспорту оружия.

Последние новости о Мюнхенской конференции