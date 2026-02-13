Специальный Украинский дом в Мюнхене организовывают Фонд Виктора Пинчука, Офис Президента Украины и Ассоциация оборонной промышленности Украины. Он будет работать до 14 февраля.

Смотрите также "Есть шанс его увидеть": Рубио анонсировал встречу с Зеленским

Что известно об открытии Украинского дома в Мюнхене?

В пятницу, 13 февраля, в рамках открытия состоится специальная выставка, куратором которой стал арт-директор PinchukArtCentre Бьорн Гельдхоф.

Экспозиция обращает внимание на угрозы безопасности Европы и необходимость быстрых изменений. Одним из центральных произведений является работа художника Алексея Сая Change or Die ("Меняйся или умри") – символическое послание Украины к Европе, срочное и ориентированное на будущее.

В субботу, 14 февраля, пройдет 9-ый Украинский ланч на тему "Украина: на передовой будущего".

Среди спикеров Украинского ланча ожидают президентов Чехии, Финляндии и Латвии. Также примут участие премьер-министры Хорватии, Дании, Нидерландов, Норвегии и Швеции.

Украинский дом будет работать до 14 февраля.

Напомним, что Мюнхенская конференция по безопасности уже более шести десятилетий является главным международным форумом для обсуждения вопросов мировой безопасности. Ежегодно в ней принимают участие более 500 высокопоставленных, среди которых лидеры государств, министры, представители международных и неправительственных организаций и бизнеса.

Мюнхенская конференция по безопасности 2026 года: что известно