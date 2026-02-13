Специальный Украинский дом в Мюнхене организовывают Фонд Виктора Пинчука, Офис Президента Украины и Ассоциация оборонной промышленности Украины. Он будет работать до 14 февраля.

Что известно об открытии Украинского дома в Мюнхене?

В пятницу, 13 февраля, в рамках открытия состоится специальная выставка, куратором которой стал арт-директор PinchukArtCentre Бьорн Гельдхоф.

Экспозиция обращает внимание на угрозы безопасности Европы и необходимость быстрых изменений. Одним из центральных произведений является работа художника Алексея Сая Change or Die ("Меняйся или умри") – символическое послание Украины к Европе, срочное и ориентированное на будущее.

В субботу, 14 февраля, пройдет 9-ый Украинский ланч на тему "Украина: на передовой будущего".

Среди спикеров Украинского ланча ожидают президентов Чехии, Финляндии и Латвии. Также примут участие премьер-министры Хорватии, Дании, Нидерландов, Норвегии и Швеции.

Напомним, что Мюнхенская конференция по безопасности уже более шести десятилетий является главным международным форумом для обсуждения вопросов мировой безопасности. Ежегодно в ней принимают участие более 500 высокопоставленных, среди которых лидеры государств, министры, представители международных и неправительственных организаций и бизнеса.

Мюнхенская конференция по безопасности 2026 года: что известно

  • Ожидается, что на полях конференции выступит Владимир Зеленский. Кроме того, с большой вероятностью, президент встретится с госсекретарем США Марко Рубио.
  • Украину в Мюнхене ждет очень интенсивная дипломатическая повестка дня: двусторонние и многосторонние встречи с союзниками и партнерами, с министрами, представителями стран и компаний, с которыми сложно встретиться в других форматах.
  • Тема войны России против Украины остается ключевой в международных переговорах, в частности во время Мюнхенской конференции по безопасности, Зеленский использует мероприятие, чтобы призвать к усилению давления на Кремль.