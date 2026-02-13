Спеціальний Український дім в Мюнхені організовують Фонд Віктора Пінчука, Офіс Президента України та Асоціація оборонної промисловості України. Він працюватиме до 14 лютого.

Що відомо про відкриття Українського дому у Мюнхені?

У п'ятницю, 13 лютого, у рамках відкриття відбудеться спеціальна виставка, куратором якої став артдиректор PinchukArtCentre Бйорн Гельдхоф.

Експозиція звертає увагу на загрози безпеці Європи та необхідність швидких змін. Одним із центральних творів є робота художника Олексія Сая Change or Die ("Змінюйся або помри") – символічне послання України до Європи, термінове та орієнтоване на майбутнє.

У суботу, 14 лютого, пройде 9-ий Український ланч на тему "Україна: на передовій майбутнього".

Серед спікерів Українського ланчу очікують на президентів Чехії, Фінляндії та Латвії. Також візьмуть участь прем'єр-міністри Хорватії, Данії, Нідерландів, Норвегії та Швеції.

Нагадаємо, що Мюнхенська конференція з безпеки вже понад шість десятиліть є головним міжнародним форумом для обговорення питань світової безпеки. Щороку в ній беруть участь понад 500 високопосадовців, серед яких лідери держав, міністри, представники міжнародних та неурядових організацій і бізнесу.

Мюнхенська безпекова конференція 2026 року: що відомо