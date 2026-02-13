Конференція цьогоріч триватиме з 13 по 15 лютого. Марко Рубіо вважає, що там зможе побачити українського президента. Про це він сказав журналістам перед від'їздом до Мюнхена, пише France24.

Дивіться також Допомога збільшуватиметься, – Піонтковський розкрив, хто змушує Трампа підтримувати Україну

Що відомо про можливу зустріч Зеленського і Рубіо?

Державний секретар США уточнив, що він не впевнений на 100 відсотків, що зустріч відбудеться, але сподівається на неї.

Також Рубіо прокоментував російські обстріли в умовах холодної погоди.

Це жахливо. Саме тому ми хочемо, щоб війна закінчилася. Люди страждають. Це найхолодніша пора року. Страждання, які неможливо уявити. У цьому й полягає проблема війни,

– заявив політик.

Він додав, що саме задля того, аби українці припинили страждати, адміністрація США понад рік наполегливо працює, щоб спробувати покласти край цій війні.

Зауважимо, що цьогоріч саме Марко Рубіо очолює велику делегацію США на щорічному форумі безпеки в баварській столиці. У 2025 році на чолі американців був віцепрем'єр Джей Ді Венс. Втім, цього разу його в Мюнхені не буде. Усе через його провокаційний виступ минулого року.

Під час своєї торішньої промови Венс заявив, що найбільша загроза для Європи, на його думку, походить не ззовні, а зсередини. Саме ця заява найбільше обурила провідних політиків. Замість того щоб говорити про реальну загрозу з боку Росії, він застеріг європейських союзників, що у їхніх країнах нібито опинилася під загрозою свобода слова.

На якому етапі перебувають мирні переговори щодо України?