Конференция в этом году продлится с 13 по 15 февраля. Марко Рубио считает, что там сможет увидеть украинского президента. Об этом он сказал журналистам перед отъездом в Мюнхен, пишет France24.

Смотрите также Помощь будет увеличиваться, – Пионтковский раскрыл, кто заставляет Трампа поддерживать Украину

Что известно о возможной встрече Зеленского и Рубио?

Государственный секретарь США уточнил, что он не уверен на 100 процентов, что встреча состоится, но надеется на нее.

Также Рубио прокомментировал российские обстрелы в условиях холодной погоды.

Это ужасно. Именно поэтому мы хотим, чтобы война закончилась. Люди страдают. Это самое холодное время года. Страдания, которые невозможно представить. В этом и заключается проблема войны,

– заявил политик.

Он добавил, что именно для того, чтобы украинцы прекратили страдать, администрация США более года упорно работает, чтобы попытаться положить конец этой войне.

Заметим, что в этом году именно Марко Рубио возглавляет большую делегацию США на ежегодном форуме безопасности в баварской столице. В 2025 году во главе американцев был вице-премьер Джей Ди Вэнс. Впрочем, на этот раз его в Мюнхене не будет. Все из-за его провокационного выступления в прошлом году.

Во время своей прошлогодней речи Вэнс заявил, что самая большая угроза для Европы, по его мнению, происходит не извне, а изнутри. Именно это заявление больше всего возмутило ведущих политиков. Вместо того чтобы говорить о реальной угрозе со стороны России, он предостерег европейских союзников, что в их странах якобы оказалась под угрозой свобода слова.

На каком этапе находятся мирные переговоры по Украине?