Из-за скандальных заявлений, Джей Ди Вэнс не попадет на Мюнхенскую конференцию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Der Spiegel.
Почему Вэнс не посетит Мюнхенскую конференцию?
В Германии предполагали, что Вэнс приедет в Мюнхен в феврале. В последние годы США представляли именно их вице-президенты, которые выступали с основным докладом по международной политике безопасности США.
Во время своего прошлогоднего доклада, Вэнс заявил, что угроза в отношении Европы, которая беспокоит его больше всего – это угроза "изнутри". Именно это больше всего возмутило ведущих политиков. Вместо того, чтобы обсудить реальную угрозу от России, он предупредил европейских союзников, что свобода слова находится под риском в их странах.
Почему Вэнс не приедет в Мюнхен, не совсем понятно. Хотя вице-президент США будет в Европе незадолго до конференции. Однако, возможно, ему придется вернуться в США после этого, поскольку президент Дональд Трамп планирует поездку за границу
– заявили в Der Spiegel.
Во время прошлого выступления Венса, тогдашний лидер оппозиции Фридрих Мерц и его партнеры постоянно теряли самоконтроль. Позже, уже нынешний канцлер Германии отверг обвинения Вэнса и осудил попытку вмешательства США во внутреннюю политику Германии.
Что известно о заявлениях Джей Ди Вэнса относительно Украины?
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил об определенном успехе на мирных переговорах по войне в Украине, одновременно сказав, что остается большая вероятность продолжения конфликта.
- Джей Ди Вэнс еще в начале войны заявлял, что ему безразличны границы Украины и вообще не волнует, что произойдет дальше.