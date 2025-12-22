Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Вэнса для UnHerd.

О каком прорыве в переговорах идет речь?

Джей Ди Вэнс объяснил, что в ходе переговоров есть сложности есть со всеми тремя сторонами – украинцами, россиянами и американцами.

Я, собственно, сегодня утром получил обновление от наших переговорщиков. Тот прорыв, который, по моему мнению, нам удалось сделать, заключается в том, что все вопросы теперь вынесены на поверхность,

– отметил он.

По словам вице-президента, сначала была "небольшая игра в запутывание" – сокрытие за фальшивыми вопросами и фактическое не раскрытие своих карт.

Однако в течение последних нескольких недель США видят и со стороны украинцев, и со стороны россиян четкое понимание того, что является неприемлемым для переговоров, а что – вполне обсуждаемым.

Я считаю, что Россия действительно стремится к территориальному контролю над Донетчиной. Украинцы, вполне понятно, воспринимают это как серьезную угрозу безопасности, даже несмотря на то, что частно признают: в конце концов Донетчина, вероятно, будет потеряна,

– сказал Вэнс.

Как отметил политик, именно эта "ужасная территориальная уступка" является одним из главных тормозов переговоров. Вэнс также отметил, что пока не может с уверенностью утверждать, что процесс завершится мирным урегулированием.

