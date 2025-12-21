По словам главы украинской делегации Рустема Умерова, во время встречи стороны сосредоточились на четырех ключевых документах:

дальнейшая проработка 20-пунктного плана;

согласование многостороннего рамочного соглашения о гарантиях безопасности;

двусторонние гарантии безопасности от США;

экономический план развития Украины.

Также стороны обсудили временные рамки и последовательность следующих шагов.

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф тоже прокомментировал переговоры в Майами.

Наш общий приоритет – остановить убийства, обеспечить гарантированную безопасность и создать условия для восстановления Украины, ее стабильности и долгосрочного процветания. Мир должен быть не только прекращением боевых действий, но и достойной основой для стабильного будущего. Украина высоко ценит лидерство и поддержку Соединенных Штатов, а также продолжающуюся тесную координацию с партнерами на следующих этапах этой важной работы,

– написал он в "Х".