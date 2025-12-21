Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Как в Кремле прокомментировали правки в мирном плане США?

Главный помощник Путина по вопросам внешней политики Юрий Ушаков в воскресенье, 21 декабря, прокомментировал изменения в американском мирном плане прекращения войны в Украине. По его словам, предложения европейской и украинской стороны не способствуют достижению долгосрочного мира.

Известно, что начальные позиции США о прекращении войны в Украине вызвали серьезное беспокойство в Европе и Украине, мол, американская сделка больше выгодна для России, чем для Украины. Поэтому в ответ европейские и украинские представители провели ряд встреч с представителями США, чтобы дополнить американские наработки собственными условиями и предложениями. В то же время точный текст документа пока не обнародуется.

Комментируя эти изменения, Ушаков отметил, что окончательных предложений российская сторона не видела, однако уже сейчас может с уверенностью сказать, что инициативы Европы и Украины "не улучшают документ и не повышают шансов на достижение устойчивого мира".

К слову, такое заявление Юрий Ушаков делал после того, как спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев встретился в Майами с представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, чтобы обсудить завершение войны в Украине.

Владимир Зеленский ранее заявлял, что участие в трехсторонних переговорах могло бы помочь увеличить количество обменов военнопленными и проложить путь к встречам лидеров государств. В то же время Ушаков отметил, что такое предложение "никем серьезно не обсуждалось" и над ним якобы не работают.

Однако Россия утверждает, что европейские лидеры пытаются сорвать мирные переговоры, выдвигая требования, которые Москва не может принять.

Что известно о встрече России и США в Майами?